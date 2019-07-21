百人新城巿3樓靜坐 同層多商戶關門

游走各層 促新地交代「警入場」

雖然新地上周三（17日）公開4段上周日晚上的閉路電視片段，稱防暴警察由巴士總站扶手梯進入商場，事前無通知新地，當時警員要求經商場前往好運中心，商場職員只是帶領警員前往，但仍有巿民不滿解釋。昨傍晚約6時，近100人響應網民號召，在新城市廣場3樓中庭靜坐，要求新地交代，示威者其後到不同樓層游走，半小時後又回到3樓中庭繼續靜坐。

昨天中途加入示威的楊先生說，要求新地能派高層解釋事件的來龍去脈，以及到底是否有高層指示前線員工帶警察進入商場。他說明白商場前線員工跟事件無關，希望高層不要把責任推給前線員工。

郭炳聯謝前線緊守崗位

商場3樓大部分店舖落閘，其中仍開門營業的一家服裝店，其店長鄭小姐說，新鴻基事後發信給商戶，但沒派員跟商戶解釋，希望新地能向商戶及市民交代清楚。她說最近商場經常有示威，影響生意，又稱上周日警方進入商場前，商戶沒收到任何通知，有員工一度不能離開，認為商場做法極不專業。

新地主席兼董事總經理郭炳聯前日向員工發信，稱感謝前線員工一直緊守崗位，又說啟勝管理層等盡力澄清事件。他稱當務之急是各界一起努力尋求解決方案，帶領香港走出眼前困局。

（反修例風暴）