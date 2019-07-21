赴京返港 鄭若驊：絕無被勸退

昨從北京返港的鄭若驊說，中央非常關心香港的情况，並從傳媒及各渠道作了解，而中央表示堅決支持特區政府繼續為市民服務。被問到有否被中央「勸退」，她說「絕無此事」，承諾會繼續專業、謙卑地服務市民。對於日前網上有聲稱是特首林鄭月娥及她等官員的電話號碼和個人資料流傳，鄭若驊說相信私隱專員公署會處理，呼籲公眾放下不同意見，坦誠對話，期望香港運作盡快回復正常。

財政司長陳茂波昨亦從北京返港，被問到會否擔心近日遊行影響本港經濟，以及中央有否談及修例事件，他未有回應。

稱示威者只想港脫離中國

陳智思：滿足訴求亦不罷休

行會召集人陳智思接受《紐時》訪問稱，政府暫緩修例後，已做盡一切以作回應，相信即使滿足示威者的訴求，他們亦不會罷休。陳智思認為示威者只是「不想香港成為中國一部分」，但指這並不可能。他又說，政府有信心抵受（weather）往後的示威，又指特首林鄭月娥不會請辭，私底下亦未聽聞她有意請辭。對於示威者要求重啟政改，陳智思表示民主派首先要願意接受北京5年前列出的方案（831框架）才可討論，現階段特首不會再重啟有關政改的討論。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀亦在《紐時》訪問中稱，由於11月是區議會選舉，政府目前會「按兵不動」（sitting tight），以免觸怒選民。

（反修例風暴）