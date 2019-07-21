教牧團今前線調解 願為青年「擋東西」

昨逾百人「默行」至禮賓府

教牧關懷團稱，昨約有220多人參與，警方則指高峰時約有130人。參與「默行」者身穿黑衣，沿途沒叫口號、舉標語或拉橫額，他們到達禮賓府後，在鐵馬綁黑絲帶及將心願紙張貼在牆上。

陳淑儀說，教牧對社會撕裂及年輕人的絕望無力感憂心哀痛，亦對當權者不積極回應及逃避責任感憤怒。她希望政府能以寬厚的心容納意見及回應訴求，並與市民作真正沒前設的對話。她亦盼警察公平公正地維護法治和秩序。

冀做警民橋樑息紛爭

陳說很擔心今天民陣的遊行，今日傍晚6時至7時會舉行祈禱會，之後一眾教牧會與年輕人同行，讓年輕人知道他們並不孤單，並為他們作心靈支援，甚至會站到較前線的地方，作警方及民眾間的橋樑，望能盡量平息紛爭及不滿。她說可能要為年輕人「擋一些東西」，已有心理及裝備上的預備。

另外，一班基督徒自發在7個周末舉辦「與神同行」集會及遊行，昨第二次舉行，警方指高峰時約有120人，出席者昨晚7時在遮打花園祈禱及唱聖詩，然後一邊遊行至禮賓府，一邊唱Sing Hallelujah to the Lord，到禮賓府後圍成小圈祈禱，祈求主佑香港、特首林鄭月娥可傾聽民意等。

活動負責人余先生及周先生說，留意到6月11日透過唱詩，能帶來一定力量，希望把活動對準社會撕裂問題，作出修補和呼喚，並感化「高牆上的她（林鄭月娥）」。余說，有見目前社會氣氛緊張，有人情緒低落，希望透過活動，給大家支持，緩和不安氣氛。周說，林鄭月娥亦是信徒，希望基督信仰活動能感動她，讓她聽到社會關注的聲音。

（反修例風暴）