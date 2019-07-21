上訴遊行終點失敗 民陣憂迫爆灣仔 准延午夜前完結 警：潮水式疏導書展上街人流

民陣：倘失控警負全責

公眾集會及遊行上訴委員會昨早經過約4小時聆訊，一致裁定民陣今天遊行終點維持在修頓球場外的盧押道與莊士敦道交界，完結時間則由晚上9時延長至晚上11時59分。民陣原希望把終點設在中區終審法院外，聆訊中曾提出改設於太古廣場外的金鐘道，並再由少於30人把直幡送到終審法院外，惟委員會主席彭鍵基憂慮，若人潮在金鐘道散去，須依賴太古廣場離開，要獲商場批准。

警稱分隔「和平範圍」

港島總區高級警司（行動）吳樂俊在聆訊中指出，遊行在盧押道完結能讓警方分隔和平範圍，否則若警察總部或政府總部發生衝突，警方處理激進者時，難以確保行人安全。

民陣召集人岑子杰對裁決表示不滿，但稱民陣已盡了力，會按不反對通知書的內容呼籲市民遊行到修頓球場後離去，但堅持派少於30人的小隊把直幡送往終審法院。岑說，委員會延長不反對通知書時間為合理做法，但終點維持在灣仔，欠缺配套疏散人流，已預計會有混亂；遊行人士更與書展人流重疊，若最後遊行對書展構成影響、人潮管理失控，都應由警方和委員會負全責。被問到若有市民繼續前往金鐘，民陣如何處理，岑說無法確認市民繼續前行是為了找路解散、不願意解散，抑或有其他目的地。

封莊士敦道作緩衝

警方聆訊之後召開記者會，吳樂俊稱會因應人流管制，封閉莊士敦道及附近13條橫街作緩衝區，市民可沿皇后大道東行到跑馬地坐車散去，或經柯布連道天橋到告士打道乘坐巴士，警方亦會與港鐵聯絡，希望能加密班次。他又說，現時看不到有任何原因需要取消書展，會另外安排人手留意往返書展的人流，確保書展參加者與遊行人士不會出現「對流」。

警質疑默許暴力等同助長

警察公共關係科總警司謝振中強調改終點並非打壓，而是希望把公共安全風險降至最低。被問到今天若有衝突會否使用水炮車，謝說水炮車仍在訓練階段，會在別無選擇下使用最低武力，又說明白示威者訴求，但留意到示威者行為的底線不斷降低，「與大家當初追求公義是否背道而馳？」謝認為有市民和議員默許示威者的行為，問他們是否助長暴力，又說在衝突現場難以辨別記者，勸記者勿「零距離」靠近警員。

民陣遊行今日下午3時在維園起步，沿路昨未見警方明顯佈防，反而警察總部所有出入口、特首辦及政總外的添華道都被兩米高的大型水馬圍封，而立法會示威區則有橙色膠帶圍起。有網民在網上討論遊行後不留守金鐘，改到沙田、旺角等地方。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗說，書展期間港鐵已在灣仔站加派全職及兼職職員在月台、閘口及通往會展的出入口協助乘客，因應今天遊行，港鐵除了安排更多月台助理在灣仔站應付人潮，部分經理級職員也要到灣仔站支援。港鐵表示今日會密切留意車站情况，靈活調配人手維持秩序。

明報記者

（反修例風暴）

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