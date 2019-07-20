團體申中環軍用碼頭改劃休憩地

倡保留樓梯建築物軍事用途

城規會2014年考慮近2萬份意見書後，通過中環軍營對出的海濱部分改劃軍事用地，設軍用碼頭，相關附屬法例則於6月29日起生效。中環海濱關注組昨稱，已向城規會申請，改劃大部分中環軍用碼頭作為休憩地，範圍內的4座建築和3處登岸梯級則維持「其他指定用途（一）」註明「軍事用途」地帶。

關注組昨向地政總署長、保安局長和解放軍駐港部隊司令給予通知書。發展局回覆稱，有關申請會按《城市規劃條例》相關法定程序處理。保安局則回覆稱，可參考政府在6月29日的相關聲明。

關注組成員黎廣德稱，方案令公眾和軍方都受惠，公眾可享用該處海濱，並減低因管轄權差異出現的衝突風險，若有軍事船隻來港，要求泊於該處，該地段仍受《公安條例》保障。附屬法例生效的凌晨，一度有數百示威者到場抗議，被問及會否擔心方案被認為是向政府妥協，黎廣德稱方案已將海濱長廊部分建議改劃為休憩地，符合最大公眾利益。

另一關注組成員司馬文表示，希望透過城規程序，讓公眾參與討論該處海濱發展。民主黨立法會議員許智峯相信，若城規會通過申請，政府須修改相關法例，屆時冀透過立法會討論，化解碼頭的爭議。

委員料難通過 「不可切開一片片」

然而，有城規會委員估計，改劃方案通過有難度，因為涉及政府與解放軍的層次，並且未有搬遷軍用碼頭的位置，「不可以（土地用途）切開一片片，否則做不到軍用碼頭的作用。」