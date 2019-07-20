言論自由指數連跌9年 創新低 置業負擔歷年最差 供樓需「不吃不喝」17.45年

整體生活質素指數微跌0.63點

去年的香港整體生活質素指數為105.96，按年跌0.63點，反映香港整體生活質素輕微下降。當中言論自由指數於今年1月透過電話訪問1002人所得，結果跌至3.9，屬有紀錄以來最低。香港亞太研究所生活質素研究中心主任黃洪表示，量度該指數時問及市民在朋友之間評論新聞可否暢所欲言，17%稱「不可以」，按年升近3個百分點；問及會否憂慮批評香港政府會受報復，16.8%表示「會」，按年多2.5個百分點。

17%人不敢與友暢論新聞

黃表示，言論自由不止考慮在公開場合發言，去年發生的一地兩檢爭議、颱風「山竹」襲港、港鐵沙中線事件，令市民對政府管治方式有不同意見，惟社會氣氛緊張，令人私下未能與親友談論。他又說指數創新低是由長期因素而非單一事件所致。

另外，報告顯示經濟分類指數跌至11.89，當中置業負擔比率為-7.79，實質租金指數為1.46，上述3項數字均為歷來最差，黃洪說樓價上升幅度顯著及租金高企拖累該指數。

中文大學經濟學系副教授莊太量指出，置業負擔比率為-7.79，即全年收入有33.97萬元的中等收入家庭，「不吃不喝不消費」下，要17.45年才可供完一個九龍區價值592萬元、約300呎的單位，形容「樓價非一般人可負擔」；工資升幅亦未能追上樓價及租金升幅。

他認為政府採取的「辣招」未能應付樓價高企，建議政府增加公共房屋比例，其質量要達可做「私樓替代品」的水平，以解決市民未能上樓問題。