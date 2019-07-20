腦中風受損 母辭教職照顧

母聞好消息以為發夢 「不停搣自己」

智愷的父母今年初公開為兒子求心，母親在記者會上不禁落淚。過去半年的等待期間，她深知兒子獲得心臟移植的機會很渺茫，直至收到有心臟移植的好消息，「當刻我搣自己，不停搣自己，以為自己發夢，但原來是真的」。

她感謝醫護人員幫助及捐贈者家庭無私奉獻，「人生充滿愛」，醫護人員在她緊張時會加以鼓勵，例如稱讚智愷「好叻仔」，「講一句說話勝過千言萬語」。

眼見兒子多次進入手術室，父親心如刀割，「好像在自己身上割一忽肉」，他認為生命無價，即使智愷的腦部出現損傷，父母仍會盡使命照顧，陪伴他長大成人。

教授：小孩不斷發育 或可補受損部位

香港大學內科學系腦內科教授張德輝表示，小朋友的腦部仍在發育，即使有腦部組織受損，可塑性仍較高，至於能否恢復正常，他說目前言之尚早。他解釋，兒童腦部會不斷發育，體積和腦細胞數量增加，而不同腦細胞之間的連接，會令腦部功能變得成熟，受損腦位置附近的腦細胞，或可代替受損部位原本的功能。

他續說，正常20個月大的兒童會懂得說單字、行走及站立等，如做不到屬發展遲緩。他說智愷出現腦出血及中風的情况，應源於心臟問題衍生的併發症，相信換心後可減低腦部受損的風險。