捐心者稀 團隊曾擬不同血型照移植

智愷父母今年初公開為兒子求心，團隊曾預料難以尋覓相同血型、體積相若的捐贈者。瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生倫建成表示，團隊早於智愷求心初期已制訂全港首例、「A、B、O血型不相容」的應變方案，令O+血型的智愷可接受A或B血型捐贈者的心臟。他解釋，英國、美國及加拿大等國家容許2歲以下兒童接受不同血型的心臟移植，因兒童的免疫系統未成熟，術後排斥情况沒因而增加。

上半年兩宗換心 「已達臨界點」

對於今年上半年只有兩宗心臟移植手術，區永谷稱「意料之外」、「解釋不到」，過往有人願意捐贈心臟，但沒有合適受贈者，但今年連願意捐贈的人亦較少，形容本港器官捐贈情况已去到「好差的地步」及「臨界點」，期望社會大眾關注輪候器官患者，支持器官捐贈。

智愷的父親感謝瑪麗團隊令兒子重生，他說香港有最頂尖的醫護團隊，可拯救垂危患者生命，「奈何香港的捐贈率真的不多，變成醫生有技術、但沒有器官可以幫助病人」。