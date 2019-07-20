最細受贈者 歲半智愷換心重生 捱過4次開胸 主刀醫生：生涯最難一回

等候半年危機屢現 獲7歲童捐心

智愷與已去世的哥哥一樣，患限制性心肌炎及出現PRKAG 2基因突變。他去年12月初感染鼻病毒，引致心臟衰竭，由將軍澳醫院轉送瑪麗醫院深切治療部，心臟一度停頓，多器官衰竭，需安裝人工心肺機（ECMO）續命。至12月底，他被列入緊急心臟移植輪候名單。

等候換心的半年內，他多次跨過鬼門關，曾出現腦出血、缺血性腦中風（見表）。即使由人工心肺機轉用外置人工雙心室輔助器，心臟仍出現血塊，需多次更換血泵，惟情况未有改善，該輔助器因血塊凝固出現故障，團隊再為他改用小童外置雙心室輔助裝置磁懸浮泵，維持心臟功能。

智愷接受心臟移植前，共接受4次開胸，更換14次血泵，其中磁懸浮泵支援其心臟功能58日，是亞太地區使用時間最長病例。他最終在6月24日獲一名長期病患、腦幹死亡的7歲男童捐出心臟。

心臟體積成人1/7 表面七成遭喉管覆蓋

瑪麗心胸外科部門主管區永谷表示手術難度高，似「老鼠拉龜」，「在我做心臟移植手術超過25年間，智愷的心臟移植（手術）應該是我這生中最困難的一次」。區永谷以模型展示智愷心臟體積，那細小的心比區永谷的拳頭還細。區永谷稱，智愷的心臟體積僅成年人七分之一，且表面七成位置被4條直徑為4至6毫米的喉管覆蓋或阻礙；周邊血管受損，難以接駁喉管作體外循環；心臟附近及大血管均有大量疤痕組織，增加手術難度。

10小時手術 2小時找大血管

區永谷稱，該手術有12名醫護參與，起碼花1.5至2小時分割喉管和找出大血管，「有時不知道割下去的位置是疤痕還是血管，要靠經驗（記住）之前喉管的擺放位置，取出喉管後還要夾實大動脈，才可以取出心臟，一旦剪爛大動脈，病人會失血過多致死」，其後亦花2至3小時止血。他形容時間不理想，但「不可以太粗糙、太急，如果剪錯（血管），智愷可以在手術枱上失血過多而死亡」。他補充，捐者的心臟體積較智愷的大三成，但智愷體內仍有足夠空間容納。

瑪麗兒童心臟科顧問醫生倫建成稱，智愷術後腎功能回復正常，心臟沒排斥，本周三拔除呼吸機可自行呼吸。由於智愷曾出現兩次嚴重腦中風，他初步評估智愷腦部中度受損，預計康復過程漫長，需兩三個月才能出院。他續說，智愷需終生服用抗排斥藥，留意肺炎等感染風險，以及密切監察腦部損傷情况。