小巴撼死火吊斗 司機不治

6客傷 有稱出事前小巴已搖擺

事發昨傍晚6時許，一輛30噸重拖車，拖着另一輛死火吊斗車，在八鄉林錦公路往大埔方向行駛，死火吊斗車頭向後。拖車當時正在路邊停泊，尾隨一輛載客小巴懷疑收掣不及，撞向死火吊斗的車頭。小巴左邊車頭損毁，玻璃散落一地。46歲鄧姓小巴司機昏迷，救護員接報到場，將司機送往博愛醫院搶救，其後證實死亡。小巴上有6名乘客輕傷，送院治理。拖車司機沒有受傷，在場接受警方調查。

涉事30噸重拖車，事發前從機場拖着一輛碧瑤綠色集團有限公司所屬的24噸死火吊斗車，前往近上村甫的一個維修場維修。57歲梁姓拖車司機表示，駛至該維修場門外一巴士站時，由於拖車車身長，現場路面繁忙，他將拖車停在巴士站，等候路面車輛較少時扭軚進入維修場。他停車等候一會，準備下車截停路面交通，突然聽到「呯」一聲，下車察看，發現一輛紅頂小巴左邊車頭撞向碧瑤的吊斗車，小巴左邊車頭損毁，玻璃爆裂，小巴司機當時已昏迷。拖車司機續說，當時小巴有約8至10名乘客，大部分輕傷。他引述小巴乘客稱，小巴經過迴旋處後，已左搖右擺「飄着」行駛，小巴乘客見狀曾大聲向司機叫喊，但無法停止小巴撞向吊斗。現場消息稱，警方將循小巴司機身體狀况等方向調查。