中大深圳醫學院 暫緩收生計劃

中大（深圳）擬建醫學院事宜，早前引起超過500名醫學生及業界聯署反對計劃內容，中大醫學院周三（17日）舉行校友諮詢論壇，由中大（深圳）成立醫學院項目小組成員代表中文大學副校長霍泰輝和醫學院院長陳家亮解說。

校友不滿深圳生可來港漏洞未堵

醫生組織杏林覺醒昨日在社交網站引述，有參與諮詢論壇的中大醫學院校友稱，論壇時校方承認將提出修改《香港中文大學條例》內的規程，容許深圳中大畢業生獲頒香港中大醫科學位；而按現行註冊條例，獲香港中大醫科學位者可來港實習和註冊，即改規程後深圳中大醫學院畢業生亦可來港實習和註冊，該校友不滿校方無提出修例堵塞此漏洞。

中大醫學院倡校方尋法律意見

中大醫學院昨日向學生、員工和校友發公開信，並向傳媒發新聞稿，表示明白大家希望就中大深圳建醫學院尋求法律意見，會向香港中大管理層再次反映及積極跟進，又說香港和深圳的中大都高度重視醫學教育質素，在中大醫學院的深入解說下，項目小組一致同意決定將收生日期延後，中大深圳醫學院不會在2020學年招生，兩地校方承諾要以教學質素來决定收生日期。

消息人士指出，因應有學生表達憂慮，決定暫緩收生，醫學院會正式向中大管理層提出尋求法律意見，包括了解中大深圳醫學院安排會否存在畢業生可來港實習，其後取得香港正式執業資格、有無需要堵塞漏洞、法例上是否有需要修補等。

畢業生滿意暫緩 促全面諮詢

有參與17日論壇的中大醫學院畢業生滿意院方暫緩收生計劃，說中大未來應全面諮詢不同持份者意見；又認為難確保境外醫學院教學水平，未來要確認在法律上中大深圳醫學院的畢業生無法繞過香港執業試就獲香港執照，才繼續推展這計劃。