消息：吳暫不能接私家症

換肝案病人未向醫委投訴

據與吳國際相識的醫生表示，2017年案中病人沒向監管醫生專業道德的醫委會投訴。而接近中大醫學院消息人士了解，若吳揹着醫委會投訴個案，中大醫學院不會聘請他。雖然如此，吳仍背負曾丟下公院病人去看私家病人的爭議。

本報向醫管局查詢吳的臨牀工作安排，獲回覆稱醫管局與兩間大學醫學院設有既定機制，供大學醫學院的醫生申請榮譽職員身分，在教學醫院做臨牀及教學工作。相關部門會根據運作需要和醫生的資歷及經驗，安排臨牀及教學職務，醫管局不評論個別個案。醫管局消息人士表示，中大醫學院教職員要在威院手術室工作前，須經過程序，包括要由中大醫學院推薦，並獲醫管局委任為榮譽職員。

至於吳國際到任中大醫學院後，會否再出現同時要處理公立及私家病人？2017年發生手術中途離場到私家醫院做手術事件時，吳國際是港大兼職副教授，中大消息人士指出，吳國際現獲聘後暫不能以中大教授身分接「私家症」，因按程序上要獲系主任和醫學院院長批准才可做。