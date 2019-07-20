吳國際獲中大聘用 升級任教授 換肝中途離場掀爭議 瑪麗醫生感背叛

吳主動聯絡 稱不欲續留深圳

本報獲悉，吳國際將於2019/20學年全職擔任中大醫學院肝膽胰外科教授，較在港大任副教授「升職」。有接近中大消息人士透露，吳國際在學術研究及手術技巧都出色，大約一年半前他透過中間人主動聯絡中大，稱希望集中做研究，加上長期在深圳工作難照顧家庭，望返港工作。吳其後獲安排與中大醫學院高層會面，高層甚欣賞吳，認為他是埋首做事的實幹醫生，雖然醫學院內部也有人憂心聘用吳可能出現輿論風險，但有高層認為輿論爭議終會結束，在人才考慮下經過只需3個月的快速聘任程序聘用，較一般6至9個月快。

有威爾斯親王醫醫生分析，中大著名的肝膽胰外科專家、外科榮休講座教授劉允怡年過七旬，中大新一代擅長肝臟手術的醫生不多，要聘外援，相信中大「求才若渴」，故選擇一入職就可上場的吳國際。

中大醫學院昨日確認吳國際醫生將加入中大醫學院外科學系，但基於保護及尊重個人資料私隱，不評論個別人士僱用詳情。中大醫學院續稱，在人事聘任方面秉持用人為才、寧缺勿濫的宗旨，有嚴謹及公正的遴選機制。相關招聘委員會會全面審視申請人多方面的水平及表現以作甄選，確保能選出最適合人士擔任相關職位。香港大學深圳醫院回覆，不便評論個別醫生職業規劃及發展方向。本報截稿前未獲吳國際回覆。

瑪麗醫生指吳申港大教席失敗

據一名瑪麗醫院醫生了解，吳國際曾申請港大教席失敗，可能成為其離開原因，亦透露團隊得知吳離開港大深圳醫院時感「錯愕和有情緒」，說吳「出事」時大家支持和保護他，不滿對方「反骨」。他又稱吳國際是港深醫院籌備肝移植中心的重要成員，他離開對醫院發展造成影響。

有曾與吳國際共事的港大教職員則祝福吳仕途順利，希望他能將在港大學到的，帶去提升中大水準。

病人組織質疑醫德

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，無論是醫生還是醫學教授都要「德術兼備」，2017事件令人對吳國際的醫德產生疑問，對中大決定聘用感費解，亦對吳是否適合擔任教授存疑。

吳國際於瑪麗醫院工作15年後，曾於2010年轉為私人執業，並於2016年8月重返香港大學換肝團隊擔任肝膽胰外科副教授。2017年10月13日在瑪麗醫院為換肝手術監刀期間離開，到養和醫院施預約手術，令換肝手術延遲3小時。2018年1月瑪麗調查小組公布結果認為，吳離開是「不能接受及可以避免」。同年2月港大醫學院院長梁卓偉公布不與吳國際續約。同年8月港大深圳醫院證聘任吳國際擔任肝膽外科顧問醫生。