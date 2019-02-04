部分列車無CCTV 站員：靠現場查看有風險

料2023年全設閉路電視

港鐵發言人稱，自2004年後購入的所有列車均配備閉路電視，隨着早前購買用以取代行走市區線的新列車、沙中線新列車陸續投入服務，以及為其他未安裝閉路電視的列車做中期翻新工程，預計到2023年，港鐵列車全部配備閉路電視。

本身是車長的香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁說，現時港島線、荃灣線列車較舊，均沒有安裝閉路電視系統，觀塘線、東鐵線部分列車則有閉路電視；若車廂沒有閉路電視，車長可憑按緊急掣通話的數量及位置，暫時評估危急程度及鎖定出事車廂。香港鐵路職員工會永久名譽主席梁志剛稱，有閉路電視當然最好，讓車長掌握車廂情况，準確通知控制中心作相應安排，尤其對於年資較短的車長來說，他們不用猶豫要如何應變。

有不願透露姓名的前線站員說，若發生事故時車長未能得悉何事，只能依靠前線站員趕往查看，不會有時間折返當值室取裝備，「對員工嚟講有危險，你點知係咪有『黐線佬』，員工本身無咩裝備」。對於可疑人或攜帶違禁品的乘客，前線站員會記錄對方特徵，通報下站職員留意該人去向，若懷疑對方藏有武器，站員只能報警，無權截停對方；如果藏有危險品，則可要求對方乘搭其他交通工具，如對方拒絕，只能報警。