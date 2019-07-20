治嚴重精神病者 陪審團倡設見家屬機制

陪審團在裁決指出，死者張錦輝（終年61歲）在2017年2月10日約下午7時11分，在一列由金鐘站駛往尖沙嘴站的港鐵荃灣線列車第一卡車廂內，以天拿水潑濺自己及乘客，並點火引致火警，導致他燒傷，事件因其精神混亂所致。同年5月14日，張在威爾斯親王醫院死亡，其死因是身體廣泛燒傷，導致支氣管肺炎。

綜合本案證供，東區醫院精神科醫生鍾沛然早前作供稱，張錦輝2007年確診妄想症及有暴力傾向，入院治療後病情受控，2016年底精神狀態穩定，但其妻沒有陪同應診，不知其家中表現；社工黃佩菁亦指張精神狀態一直穩定，毋須緊密聯繫。死者妻子稱，張錦輝病情曾轉差，「冲緊涼自言自語鬧人」、「次次都話同我哋一齊死」。有鑑於此，陪審團向醫管局建議，對於嚴重精神病患者，例如有暴力傾向者，相關部門應設立醫生、社工及患者家人會面機制，並保存會面紀錄，供評估及參考。

醫管局發言人回應稱，會詳細研究和跟進死因庭建議，並指局方有精神科跨專業醫療團隊，會根據病情嚴重程度及需要，為患者提供住院、門診或轉介服務等；醫管局於2010/11年度起分階段推行「個案管理計劃」，支援嚴重精神病患者及其照顧者。

精神科醫生質疑可行性

香港精神科醫學院發言人簡重盛認為陪審團的建議是好事，但質疑執行可行性，例如患者家人早已對患者失望，不願再照顧患者，或因工作忙碌，未能出席相關會面；機制涉病人私隱權，以及醫院資源是否足夠應付等問題，本港目前將聯絡病人家屬的工作交由社康護士負責，會由具精神科專科資格、甚至副顧問級別的醫生留意較高風險的個案。

簡重盛又說，外國有「社區醫療令」的做法，容許較高風險的病人繼續在社區生活，但對其居住地點、覆診時間和地點加以限制，減低風險。

【案件編號：CCDI974/17】