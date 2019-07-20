死因庭裁嫌犯精神混亂自殺亡 縱火案傷者：兩年不敢搭港鐵去尖沙嘴

官讚救人 鄭澤然：做應做嘅嘢

鄭澤然在死因庭的書面供辭提到，他曾協助乘客拍熄身上火種，當看見死者張錦輝緊攬躺地女乘客，狀似向她「點火」，他曾踢張的臀部，嘗試拯救女乘客，惟張「更攬實唔放」。鄭昨回應死因裁判官的讚揚，僅稱「都係做番應該做嘅嘢」。

現年43歲的鄭澤然在事故中身體逾20%範圍達三級燒傷，主要是手、腳、臀部燒傷，案發後留院半年，曾做過植皮手術，現時傷口已癒合，但留有疤痕，他感謝妻子當時每日到醫院照料。他現仍要穿壓力衣、拄拐杖步行，並每3至4個月往不同部門覆診，包括職業治療、外科、臨牀心理學家等，至今未能工作。鄭不想透露治療費用，但說之前從東華三院和港鐵籌款取得部分款項，另危疾保險取得部分賠償。

鄭澤然至今對事件猶有餘悸：「隔咗兩年幾先敢搭港鐵去金鐘及尖沙嘴站（即縱火事故路段）」，有時仍會發噩夢。本案審訊時碰巧他外遊，未能上庭作供，當時醫生一度擔心他重提往事會「受唔住」。

無法重返廚房 冀學車轉工困難重重

事發前擔任廚房工作的鄭澤然因右手活動受損，已不能重操故業，他稱自己學歷不高，加上不能久站，希望能找到司機的工作，惟他考車牌亦困難重重，雖然醫生曾指他身體狀况適合開車，但在運輸署考筆試時，職員見他拄拐杖，要求他先做評估，後來花一年時間通過評估，以為可以開始學車，卻又因他服用精神科藥物，署方要求他取得精神科的授權信，學車也遭拖延多時。

斥港鐵沒安檢 出事後卸責

談到港鐵對事故的處理方法，鄭變得稍為激動，說：「（港鐵）卸責囉，咩叫唔關你事？無安檢、話好多人，內地都多人過香港，咪一樣安檢。」他質疑「港鐵貼幾個警告話唔畀帶危險品，就當做咗嘢？」鄭認為本案揭示政府後知後覺，精神病患者有社工及醫生跟進，應緊密跟進病人情况，並非出事後才關注支援配套。

索償代理聞港鐵即「耍手擰頭」

至於會否作民事索償，鄭憶述留院期間某些非正式途徑的「索償代理」接觸他，惟對方聽見索償對象是港鐵，即「耍手擰頭」，鄭便知道「一定無得打」，「唔通我用畢生積蓄、搏老命去打？」

鄭澤然至今仍與數名傷勢較重的傷者有聯絡，互相關心康復情况。他透露，一名約30歲的女傷者至今仍要每一兩個月覆診一次，手腳疤痕是兩隻手掌加起來的寬度。

鄺俊宇：傷勢嚴重者獲百萬捐款

一直跟進傷者情况的民主黨立法會議員鄺俊宇透過助理回覆稱，2017年縱火案後，東華三院及港鐵聯合為傷者籌款，港鐵撥出500萬元，分別給予傷勢較嚴重的5至6人，每人平均獲約100萬元，包括台灣遊客張欣茹、中學女生高芷楠、鄭澤然等。鄺的助理透露，部分傷者有危疾保險，原本保險公司拒絕賠償，後來亦酌情賠償部分金額；而港鐵一直拒絕承認責任，不肯賠償。

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