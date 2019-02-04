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【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途

【明報專訊】《逃犯條例》修訂爭議引發連場示威，有市民批評警方以過度武力執法、違反《警察通例》等等；另邊廂，亦有民間團體發起集會同捐款支持警察。由人大政協組成嘅香港友好協進會噚日去灣仔警察總部，除咗向警察遞交封面寫住「撐警察 保穩定」嘅信件，仲話向香港警察捐咗1000萬元，希望捐款可以鼓勵警察做好工作，相信款項會被用作教育同福利基金等用途。信件最後由警隊高級福利主任接受。

藍鴻震：由「會」收無問題

對於公務員係咪唔應該收受利益，民政事務局前局長、協進會會員藍鴻震認同，公務員個人係唔可以接受利益，但認為捐款若由警察嘅一個會公開接收，並喺法律准許下作教育、福利基金等用途就無問題。

警：收唔收會按嚴謹程序審核

Emily問過警方，今年6月9日至今收到幾多筆捐款同款項總數等，警方回覆未有交代最近收到幾多捐款，話警隊福利基金決定接受捐款與否前，會按嚴謹程序審核，亦須遵守政府內部同警隊相關規定，基金每年收支會由審計署長批核後向立法會提交。

Emily睇番報道過嘅捐款，今次友好協進會捐1000萬，係最大筆捐款，之前中國和平統一促進會、中國企業協會、省級政協聯絡會等，亦分別捐過100萬元畀警隊。

被問到點睇部分市民認為近日警員行動暴力，藍鴻震回應話嗰啲人睇到嘅只係某一部分，又話香港警察喺回歸後，廉潔程度世界第一，亦盡忠職守，造就香港係全世界犯案率最低嘅地方，而且日日喺到改進，質疑某啲好先進嘅國家，夜晚女仔都唔敢單獨出外，但香港就完全無問題，認為香港警察做得好。

相關字詞﹕友好協進會 捐款 警隊

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