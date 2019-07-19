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港聞
2019年7月19日星期五
港聞二
建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人
私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置
3區區會否決修例相關動議
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
涉事醫生任3醫療公司董事
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
尊子漫畫
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作
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【明報專訊】（請看附圖）
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