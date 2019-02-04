東北數月內收地 逾170戶獲分配單位

發展局表示，首階段有約490戶已接觸地政總署核實資格，至今超過170戶獲房委會編配北區寶石湖邨單位，約10戶申請入住房協屋邨的出租單位，並已陸續獲編配，又正處理約120戶的補償申請，另有近50戶的補償申請有待提供進一步資料。餘下140戶則不符合安置補償資格，主要因為住戶擁有住宅物業或是現有公屋租戶、住戶於凍結登記後遷入、相關構築物是違法搭建。

遷出限期由明年上半年起

地政總署本月底將向所有受首階段工程影響的住戶發信，通知遷出限期由明年上半年至2022年下半年不等，發展局認為合資格住戶現已陸續獲安置，體現了政府「先安置、後清拆」目標。地政總署擬於未來數月展開收地程序，發展局強調在現場貼出的收地通告只是訂明土地業權復歸政府的日期，並不是、亦不影響住戶遷出限期。

根據立法會文件，新發展區分兩階段發展，首階段收回約68公頃私人土地，全面落成後可建約7.18萬個房屋單位，料首批住戶最快2023年入伙。