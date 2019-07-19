遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女

劉的胞姊表示，前日上午10時許收到電話，稱弟弟工作期間遭硬物擲中頭部受傷，着她盡快到屯門醫院。約10分鐘後，她向弟婦查詢胞弟情况，弟婦稱救護車仍未抵達醫院。未幾，她再收到弟婦電話，「佢話細佬志浩走咗啦，你嚟見佢最後一面啦」。電話掛線後，劉姊情緒失控，在商場內嚎哭，在旁的兒子見狀亦被嚇至大哭。十數名途人行經問候，劉姊對途人哭訴：「我唯一嘅細佬走咗啦。」劉姊自言與弟弟「由細玩到大」，意外後徹夜難眠。

僱主發應急金 未解釋事發經過

胞姊透露，劉志浩中五畢業後加入建造業，其後於建造業訓練局及香港專業教育學院（IVE）進修，考獲中工牌照，在地盤負責平水測量工作，月入約2萬元，他於涉事屯門房協地盤工作約2至3年。

劉為家中經濟支柱，與妻子育有一對5歲及3歲的子女。劉姊透露，劉的子女均語言發展遲緩，女兒連上廁所也未懂表達。劉母哭訴：「孫仔咁細，都唔知點。」意外後，僱主向劉妻發放一筆應急金，但家屬說僱主至今仍未解釋清楚事發經過，「淨係話磚頭扑頭」。工業傷亡權益會表示，會要求僱主及房協與家屬商討恩恤金及殮葬事宜，並向家屬交代事件。