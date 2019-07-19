絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕

受傷男子羅君豪上周四在流浮山一個回收場工作期間，意外被碎膠機絞碎雙腳，右腳膝蓋對下粉碎，左腳皮肉亦被削去，只剩下骨頭。警方昨表示，元朗警區刑事調查隊調查後，周二在屯門醫院以涉嫌管有或使用虛假身分證明文件、逾期居留和違反逗留條件3罪拘捕傷者；另在田廈路一貨倉以僱用非法勞工拘捕傷者55歲姓劉僱主。劉獲准保釋外出，下月中向警方報到。

母盼從寬處理 稱僱主未按協議支薪

羅出身農家，其父母事發後趕到港探望。羅母前晚向本報透露兒子高中輟學，曾在家鄉的餐廳任傳菜員，6月初被中介騙了2萬元「介紹費」隻身來港，在上址回收場工作，但僱主未有按原定協議支薪。羅母哭着向記者說：「我的兒子人生報廢了，才20歲，還有很多時間，怎樣過下去？」又引述兒子稱，事發後現場工人四散，無人敢協助報警，至今仍未能聯絡上其僱主。

勞處禁用涉事機器 工場仍運作

對於僱主被捕，羅母昨表示在政府及好心人幫助下，對能為愛兒「伸張正義」感動，現時希望僱主提出賠償方案。對於兒子被捕，羅母承認其子有錯，所以願意接受或要坐牢，但仍想處理傷勢為先，希望當局寬大處理。

位於流浮山廈村路的回收場昨有人如常工作，工人只戴上勞工手套，未見有其他安全設備。根據查冊，涉事塑膠公司只有一名潘姓董事，報住佛山。勞工處昨日回覆本報記者，表示已向僱主發出兩個停工通知，禁止使用涉事機器。