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港大研電力彈簧 穩定再生能源供電

【明報專訊】可再生能源如太陽能、風力發電等易受環境影響，電力供應或不穩定。香港大學電機電子工程系研究團隊研發出「電力彈簧」及「無線發電及傳輸絕緣子」，配合智能電網透過互聯網及物聯網控制能源供應、調整及分配電力，有助可再生能源達到真正穩定而可持續供應，兩項應用料率先應用於研究團隊的合作伙伴中國南方電網上。

南方電網率先應用

研究團隊最早於2013年研發出全球首個「電力彈簧」，其內置感應器和電容器等裝置，能因應當日風力或太陽光多寡調節家居電壓，再分佈於電網上，目的是將不穩定的電力供應轉移至低風險的電器，從而穩定整個家居電力系統。香港大學電機電子工程系講座教授許樹源表示，「電力彈簧」將應用於中國南方電網，為其可再生能源電網維持電力供給穩定性。

研究團隊的另一項發明「無線發電及傳輸絕緣子」同樣具有維持可再生能源供電的穩定的作用。研究團隊成員港大電機電子工程系李志群解釋，裝置具備無線發電及傳輸功能，可收集環繞在高壓電塔附近區域的電流，透過無線電場技術供電給塔頂的監控裝置，以維持其電源穩定。他說，若發生嚴重事故，導致高壓電塔上以太陽能電池推動的監控感應器失去動力，裝置可持續穩定供電予感應器，幫助控制中心更快找到事故位置。「無線發電及傳輸絕緣子」將會率先安裝在中國南方城巿的高壓電塔，同為港大與中國南方電網的合作計劃之一。

另一研究團隊成員港大電機電子工程系教授陳秀聰認為，裝置將為未來智能電網應用鋪路。他說，偏遠地區或離島上，可再生能源受供電距離及天氣影響而更不穩定，而技術支援人員亦因交通不便而未能及時處理，這類微智能電網系統將有助封閉地區的電力自給自足。

明報記者

相關字詞﹕可再生能源電力 太陽能 香港大學 創科線 創科線

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