7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲

香港過敏協會4至5月委託親子王國網站向850名兩歲或以下幼兒的家長做幼兒食物過敏問卷調查。80.8%受訪家長稱其幼兒曾出現敏感症狀，但只有59.1%家長察覺幼兒有敏感症狀後立即帶幼兒求醫。調查發現，只有7.2%家長稱幼兒經醫生確診牛奶敏感，但32.4%受訪家長曾因幼兒出現敏感症狀而避免幼兒飲用牛奶。

免疫及過敏病科醫生鄔揚源表示結果有可能是取樣誤差，也可能反映部分幼兒誤戒牛奶，他說食物可致敏但同時可「預防」敏感。鄔揚源稱，一歲前幼兒免疫系統處於發育階段，嬰兒約4至6個月大開始吃固體食物後，接觸多類食物有助身體辨認食物，產生耐受性從而減低產生敏感反應風險；有家長為幼兒戒食常見致敏食物如蛋、海鮮、果仁等，反會令子女更容易出現敏感。

個案：3歲童戒口 體重降兩成

鄔揚源又說，有3歲女童大量戒食常見致敏食物後體重急降20%，他說不當戒口可致營養不良、影響發育。坊間有聲稱低敏牛奶，鄔揚源呼籲留意是否有醫學實證，又稱有不同的特製牛奶針對不同類型的牛奶敏感，戒飲牛奶或選喝特製奶粉前應先諮詢醫生意見。