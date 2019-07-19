港聞

港聞二

下一篇 上一篇

7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲

【明報專訊】都市幼兒常現皮膚、氣管、腸胃敏感，有調查指80%小於兩歲香港幼兒曾有敏感症狀。7.2%受訪家長指子女經醫生確診牛奶敏感，但有逾三成家長曾因幼兒有敏感症狀而避免讓子女飲牛奶。有醫生指出，為免子女過敏而戒口，嚴重可影響營養吸收、發育和免疫系統發展，令患食物敏感風險增加；幼兒半歲起接觸各類食物，反有助減日後過敏風險。

香港過敏協會4至5月委託親子王國網站向850名兩歲或以下幼兒的家長做幼兒食物過敏問卷調查。80.8%受訪家長稱其幼兒曾出現敏感症狀，但只有59.1%家長察覺幼兒有敏感症狀後立即帶幼兒求醫。調查發現，只有7.2%家長稱幼兒經醫生確診牛奶敏感，但32.4%受訪家長曾因幼兒出現敏感症狀而避免幼兒飲用牛奶。

免疫及過敏病科醫生鄔揚源表示結果有可能是取樣誤差，也可能反映部分幼兒誤戒牛奶，他說食物可致敏但同時可「預防」敏感。鄔揚源稱，一歲前幼兒免疫系統處於發育階段，嬰兒約4至6個月大開始吃固體食物後，接觸多類食物有助身體辨認食物，產生耐受性從而減低產生敏感反應風險；有家長為幼兒戒食常見致敏食物如蛋、海鮮、果仁等，反會令子女更容易出現敏感。

個案：3歲童戒口 體重降兩成

鄔揚源又說，有3歲女童大量戒食常見致敏食物後體重急降20%，他說不當戒口可致營養不良、影響發育。坊間有聲稱低敏牛奶，鄔揚源呼籲留意是否有醫學實證，又稱有不同的特製牛奶針對不同類型的牛奶敏感，戒飲牛奶或選喝特製奶粉前應先諮詢醫生意見。

相關字詞﹕免疫及過敏病科 香港過敏協會 食物敏感

上 / 下一篇新聞

建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人
建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人
私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置
自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置
3區區會否決修例相關動議
3區區會否決修例相關動議
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動
大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
涉事醫生任3醫療公司董事
涉事醫生任3醫療公司董事
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作