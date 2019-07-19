起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處

建議交區議會下周二討論

起動九龍東辦事處去年2月展開「新蒲崗商貿區行人環境及交通改善計劃可行性研究」，黃大仙區議會交通及運輸事務委員會下周二討論研究結果。該研究包括分析2021年、2031年和2036年的行人和交通容量，結果顯示大有街的行人道仍有剩餘容量，惟行人過路處的過路距離較長及相對較狹窄，會人車爭路，四美街迴旋處的交通流量則料於2031年接近飽和。

研究提出約20項建議，包括加闊大有街和五芳街路口的行人過路處及安全島，四美街迴旋處則加設左轉專用行車線，讓南行車輛毋須途經迴旋處，就到達迴旋處以南的四美街及太子道東，解決迴旋處的飽和問題。

違泊嚴重 倡設貨車咪表

研究又建議將四美街休憩地「一地多用」，除重置東啟德遊樂場和體育館，又擬建地下公眾停車場，採用智能泊車系統，料2025年完工；又改善雙喜街附近3處後巷的環境，如重鋪及重劃地面、加入壁畫裝飾。研究結果又顯示，由於五芳街、六合街及八達街的路旁上落貨位常有違例泊車，令車輛要在馬路上落貨，阻塞交通，故建議五芳街部分上落貨位改為貨車咪表泊位。

部分新蒲崗的改善措施已於觀塘一帶應用，觀塘區議員顏汶羽建議四美街的地下停車場，部分樓層作為上落貨或上落貨等候區，解決商貿區交通擠塞，又與後巷業權人商討，將其管理權交予政府，減少後巷美化後仍存在的衛生環境問題，吸引行人使用。