時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮

醫委回信稱醫生已適當檢查

據醫委會今年2月回覆家屬的信件，初偵會當時的意見認為：1）司徒醫生已為死者進行適當檢查；2）根據死者胸部和腹部檢查結果，以及其他生命徵象，死者檢查期間並非處危重病狀；3）死者死因支氣管肺炎，但並沒有支氣管炎一般症狀和呼吸急促特徵；4）死者猝死原因不明顯，相信該醫生已充分考慮病人的狀况和徵狀；5）該醫生曾建議將死者送院，但家屬不願送死者到將軍澳醫院。

對於初偵會意見，張說不評論個別案件，但稱委員會當時根據手頭資料處理投訴，認為若死者家屬從死因研訊有新發現，應再向醫委會投訴。

彭鴻昌：初偵應懷疑「沒雜音」說法

協助死者家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌透露，家屬投訴時仍未取得是次死因研訊中的兩份專家報告，故家屬將再向醫委會投訴，暫未考慮司法覆核。至於會否向涉案醫生民事索償，仍有待索取法律意見後再決定。惟彭鴻昌指出，死者為支氣管擴張的長期病患者，肺部應出現雜聲，涉案醫生的醫療報告卻寫明死者肺部沒雜音，初偵會當時理應「點都有懷疑」，質疑會方究竟有否深入調查，希望會方可再次公正處理投訴。