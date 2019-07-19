上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠

家屬勉強接受 再向醫委投訴

死者賴來香（終年75歲）本身虛弱、病情嚴重，生前患類風濕關節炎、支氣管擴張等。對於死因庭的裁決，死者兒子表示勉強接受，又透露家人當年曾就事件向醫委會投訴，惟遭裁定投訴不成立（見另稿），批評醫委會做法草率，他將再度投訴。

官質疑「拒送院」說法

死因庭裁判官黃偉權指出，解剖報告顯示死者當時患支氣管擴張和肺炎，質疑涉案上門診症的醫生司徒敬豪行醫達20年，閱畢死者的病歷後，憑其醫學知識及留心用聽診器，應該聽到事主的肺部有雜音。至於司徒解釋當日因窗外車聲，未能聽清死者肺部是否有雜音的說法，黃官質疑為何不先關上窗戶再檢查，批評做法不合常理，所持的態度亦不應該。

對於司徒供稱曾告知家屬，死者的炎症嚴重和需要入院，黃官在裁決反駁，司徒未曾在醫療報告作相關紀錄，又形容家屬非常着緊死者，更因死者不想入住公立醫院，花費昂貴金錢尋找私家救護車服務，質疑司徒稱家屬不願送死者入院的說法。黃官又指出，司徒的口供與其醫療報告有出入，例如他供稱死者有炎症、面色蒼白和脫水，其醫療報告卻稱她面色沒蒼白、維生指數良好，而當日消防員和警員到場的時間，亦與司徒稱當日離開死者住所的時間有矛盾，裁定司徒非誠實可靠證人。

批醫療報告多錯漏 與口供出入

黃官又批評，司徒敬豪作為專業的醫生，醫療報告卻錯漏百出，除了串錯藥名，死者的姓名和性別亦有錯，「難以想像」。不過黃官表示，涉及司徒敬豪在診症和作醫療紀錄方面的個人問題，本港亦設醫委會等監察機構，雖然他在裁決中對司徒的診斷有多處質疑，惟自己屬外行人，故不宜作任何建議。

家屬：曾向醫委投訴 獲覆無證據

死者兒子江海洪在庭外說，認為母親應死於不幸，而非死因不明，但對裁判官嚴厲批評司徒敬豪感高興，形容自己勉強接受是次裁決。

他又說，家人為母親的病花費大量金錢，惟因司徒大意疏忽的治療奪去生命，司徒事後亦未曾慰問家屬或致歉，形容他非常差劣、不盡責和不可靠。

家屬一方透露，他們曾於死者過世後一個月向醫委會投訴，惟醫委會今年2月發信通知，家屬未有表面證據證明司徒犯下「專業上的失當行為」，初步偵訊委員會決定不將家屬投訴轉介醫委會研訊。江海洪批評醫委會做法草率，他將再度投訴。

【案件編號：CCDI270/16】