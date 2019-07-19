涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪

採購費用太貴 校長生疑追查

控方開案陳辭稱，時任廠商會中學行政主任的被告劉賽華（53歲），負責校方2016年5月畢業典禮採購食物及盆栽，該校校長及副校長事後認為價格太貴生疑，暗中追查有關供應商，發現被告向校方提供的發票屬虛假，又私下調高向校方報稱的食品價格。

光顧朋友店舖 未申報利益

被告在校方質問下，承認購買盆栽時向供應商取得空白發票並在上面擅自寫上銀碼，又承認涉案食物及盆栽，甚至是2016年替校方購入窗簾、課室枱櫈等，都是向朋友經營店舖訂購，涉款逾30萬元，但事先未通知校方申報利益關係。

被告最終於2016年6月辭職，接替被告的職員為學校核數時，發現帳目有問題，查探下發現被告收取學生繳付雜費、冷氣費、多個遊學團團費後，沒有全數存入學校户口，差額約32萬元。被告於前年2月被廉署拘捕。案件今日續審。

【案件編號：DCCC 849/18】