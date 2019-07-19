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官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫

【明報專訊】俗稱「大館」的舊中區警署建築群，其中已婚督察宿舍大樓於3年前進行加固工程期間，外牆及部分屋頂倒塌。承建商金門建築及授權簽署人等遭票控，案件審訊歷時逾一年，昨日被裁定全部罪名不成立。裁判官接納辯方專家證人的供辭，裁定受屋宇署委託調查事故的工程師，指出放置方形鋼管的角度而造成小孔，導致磚柱受壓增加而倒塌，這結論不合理。

香港賽馬會發言人表示，已知悉法院裁決，並會詳細研究。馬會繼續與本地和國際專家，就已婚督察宿舍復修工作進行深入研究。屋宇署表示尊重法庭裁決，並會在研究判辭及諮詢律政司意見後，決定下一步行動。

涉案被告依次為承建商金門建築有限公司、其授權簽署人梁賜熊及另一承建商Stonewest（HK）Ltd.，被裁定「嚴重偏離建築事務監督批准的圖則所顯示的任何工程」等4項罪名脫罪。辯方申請索回訟費，案件押後8月26日待控辯就此陳辭。

裁判官香淑嫻裁決時指出，控方倚賴屋宇署委託調查事故的工程師供辭，其報告指出承建商沒有使用角形鋼管，而改用方形鋼管；且在木骨架上，承建商使用兩支方形鋼管，而非一支鋼管。工程師由此推論，這兩項承建商違反原定圖則的行為，導致磚柱出現多個小孔，小孔的面積和深度亦比原定圖則較大和較深，加上承建商施工時沒有妥善以水泥填補，終釀成磚柱和磚牆受壓過度、超出負荷而倒塌。

辯方指小孔不影響結構 控方沒提出挑戰

香官續稱，辯方專家證人、資深工程師從其分析結果，反駁指出即使有小孔的磚柱受壓，亦不會影響建築物結構的穩定，惟控方沒有就此提出挑戰，香官接納辯方為誠實的證人。至於辯方第二證人、金門建築的項目經理，供稱他親眼目睹相關部分的小孔已妥善填補，香官認為供辭可信，盤問下沒有動搖，故裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證。

建築師：曾下大雨 有其他致倒塌可能

屋宇署報告被法庭裁定有不合理之處，資深建築師陳汶文解釋，負責調查的人沒有可能還原現場，加上涉案宿舍大樓倒塌前曾下大雨，故存在太多其他可能性導致倒塌。陳汶文提出，一個工程師首先假設前提，然後以理論計算，當中或未能「天衣無縫」地得出絕對正確的答案。另外，宿舍大樓至今仍未修復，陳指出工程師是按現時大樓的結構狀態而進行加固，故即使查明倒塌的成因，亦無助修復工程。

【案件編號：ESS19205-19208/17】

相關字詞﹕屋宇署 古蹟 大館 大館塌牆

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