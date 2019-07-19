港聞

港聞二

下一篇 上一篇

大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動

【明報專訊】一輛由65歲剛退休「翻閹」車長駕駛的969線城巴，昨駛至大欖隧道轉車站時，追撞在慢線行駛的一輛空載中型貨車，意外釀成1死13傷。城巴車頭被撞至嚴重變形，車長一度被困，獲救後被送往醫院搶救，其後證實不治。涉事城巴已安裝「安全駕駛輔助系統」，但城巴稱因「技術問題」，系統當時未有啟動。

追撞後續衝50米 無煞車痕

事發昨下午2時許，一輛由銅鑼灣開往天水圍的969線城巴，在大欖隧道收費廣場巴士站上落客後繼續行程，未幾在距離隧道口約300米位置，與一輛正在青朗公路慢線行駛的貨車發生追撞，貨車被推至路肩，城巴撞車後繼續衝前約50米後始停下。現場消息指，地上並無煞車痕。

意外後，城巴車頭及前方上客車門嚴重凹陷，擋風玻璃脫落，軚盤扭曲，控制台脫離原本位置，上層玻璃大幅損毁，碎片散落一地，部分拋至附近草叢。被撞貨車為嘉輝物流國際有限公司所有，意外後貨車尾板被撞至嚴重凹陷。

警方及消防接報後趕至救援，部分傷勢較輕者由消防扶離車廂，傷勢較重者則由擔架送上救護車，部分人需用頸箍及戴上氧氣罩。巴士上年齡介乎9至78歲的6男6女乘客受傷，連同受輕傷的32歲關姓中型貨車司機，全部人清醒送往博愛醫院和屯門醫院治理。截至昨晚6時，6人已出院，另外7人情况穩定。

城巴：技術問題未啟動

城巴及新巴去年底在包括969號線等4條線試行「安全駕駛輔助系統」，車上安裝鏡頭探測與前車距離，跟車太貼或有相撞可能時系統會發警報；巴士偏離車道、司機駕駛時用手提電話、瞌眼瞓或吸煙，裝置亦會鳴響。城巴發言人昨表示，裝置首輪測試已結束，6月已向運輸署提交報告，第二輪試驗正在準備但細節待定。發言人稱涉事巴士相關系統因技術問題未有啟動。

立法會交通事務委員會副主席譚文豪表示，城巴應公開交代什麼技術問題而未有啟動安全系統。他稱，如是在首輪測試後大規模關閉有關系統，「城巴要負好大責任」。

車長疑有糖尿病紀錄 消息：出事前清醒

至於65歲城巴車長梁達佳，意外後昏迷，被送往博愛醫院搶救，延至下午3時許不治。城巴稱他1997年7月入職，本年1月29日通過身體檢查後再獲聘「翻閹」，對上一次休息日為前日。車長昨日上午7時半上班，中午12時半至1時半用膳後，駕駛涉事巴士前往天水圍。本報昨在969號線銅鑼灣站頭訪問車長，有車長指梁為人隨和友善，身形略胖。據悉他有糖尿病紀錄。貨車所屬物流公司負責人梁先生稱，涉事貨車主要運載食品，剛通過年檢，司機入職一年多，意外時貨車空載，正前往元朗取貨。

現場消息稱，警方初步調查後發現，城巴車長撞車前一刻清醒，相信不涉有人行車時暈倒或昏睡，亦不涉及有車超速。至於為何巴士未有煞車，警方仍在調查。案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進。

城巴稱對意外表示沉痛，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，會向傷者及死者家屬提供協助，並會全力配合警方調查。涉事巴士為亞歷山大丹尼士 E500 雙層巴士，車齡約兩年，最近於6月26日通過檢驗。

上 / 下一篇新聞

建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人
建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人
私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置
自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置
3區區會否決修例相關動議
3區區會否決修例相關動議
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
涉事醫生任3醫療公司董事
涉事醫生任3醫療公司董事
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲
7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作