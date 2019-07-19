大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動

追撞後續衝50米 無煞車痕

事發昨下午2時許，一輛由銅鑼灣開往天水圍的969線城巴，在大欖隧道收費廣場巴士站上落客後繼續行程，未幾在距離隧道口約300米位置，與一輛正在青朗公路慢線行駛的貨車發生追撞，貨車被推至路肩，城巴撞車後繼續衝前約50米後始停下。現場消息指，地上並無煞車痕。

意外後，城巴車頭及前方上客車門嚴重凹陷，擋風玻璃脫落，軚盤扭曲，控制台脫離原本位置，上層玻璃大幅損毁，碎片散落一地，部分拋至附近草叢。被撞貨車為嘉輝物流國際有限公司所有，意外後貨車尾板被撞至嚴重凹陷。

警方及消防接報後趕至救援，部分傷勢較輕者由消防扶離車廂，傷勢較重者則由擔架送上救護車，部分人需用頸箍及戴上氧氣罩。巴士上年齡介乎9至78歲的6男6女乘客受傷，連同受輕傷的32歲關姓中型貨車司機，全部人清醒送往博愛醫院和屯門醫院治理。截至昨晚6時，6人已出院，另外7人情况穩定。

城巴：技術問題未啟動

城巴及新巴去年底在包括969號線等4條線試行「安全駕駛輔助系統」，車上安裝鏡頭探測與前車距離，跟車太貼或有相撞可能時系統會發警報；巴士偏離車道、司機駕駛時用手提電話、瞌眼瞓或吸煙，裝置亦會鳴響。城巴發言人昨表示，裝置首輪測試已結束，6月已向運輸署提交報告，第二輪試驗正在準備但細節待定。發言人稱涉事巴士相關系統因技術問題未有啟動。

立法會交通事務委員會副主席譚文豪表示，城巴應公開交代什麼技術問題而未有啟動安全系統。他稱，如是在首輪測試後大規模關閉有關系統，「城巴要負好大責任」。

車長疑有糖尿病紀錄 消息：出事前清醒

至於65歲城巴車長梁達佳，意外後昏迷，被送往博愛醫院搶救，延至下午3時許不治。城巴稱他1997年7月入職，本年1月29日通過身體檢查後再獲聘「翻閹」，對上一次休息日為前日。車長昨日上午7時半上班，中午12時半至1時半用膳後，駕駛涉事巴士前往天水圍。本報昨在969號線銅鑼灣站頭訪問車長，有車長指梁為人隨和友善，身形略胖。據悉他有糖尿病紀錄。貨車所屬物流公司負責人梁先生稱，涉事貨車主要運載食品，剛通過年檢，司機入職一年多，意外時貨車空載，正前往元朗取貨。

現場消息稱，警方初步調查後發現，城巴車長撞車前一刻清醒，相信不涉有人行車時暈倒或昏睡，亦不涉及有車超速。至於為何巴士未有煞車，警方仍在調查。案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進。

城巴稱對意外表示沉痛，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，會向傷者及死者家屬提供協助，並會全力配合警方調查。涉事巴士為亞歷山大丹尼士 E500 雙層巴士，車齡約兩年，最近於6月26日通過檢驗。