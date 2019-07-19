歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政

另籲歐盟停供人群管制裝備

歐洲議會在當地時間周四通過決議案，要求香港全面撤回修例，立即釋放被補的和平示威者及撤銷控罪，就警方對民眾使用武力展開獨立和公正調查；同時呼籲歐盟要採取措施，限制出口人群管制裝備（crowd control equipment）和非致命武器（non-lethal weapon）到香港。決議亦譴責中國持續及加劇干預香港內部事務，指中方更聲言1984年簽署的《中英聯合聲明》是一份歷史文件，不再有效，強調中方須按聲明維持香港高度自治，享有其權利及自由。

外交部發言人陸慷昨在例行記者會重申，香港事務為中國內政，「反對任何國家、任何組織，包括歐洲議會，試圖干涉香港事務和中國內政的行徑」。外交部駐港特派員公署亦發聲明稱，歐洲議會議案「混淆是非」、「通篇充斥着無知、偏見與虛偽的雙重標準」，中方予以強烈譴責，強烈敦促有關議員「立即停止不負責任的抹黑、信口雌黃的指摘和嘩眾取寵的威脅，停止討論和推動有關涉港議案」。

國際特赦組織歐洲機構辦事處總監Eve Geddie稱，歐洲議會通過決議案，拒讓中國、尤其香港取得用作侵犯基本權利的技術，可見國際對香港警方向和平示威者使用不符比例且非法的武力。絕不袖手旁觀；而表明歐盟成員國須停止輸出催淚彈及橡膠子彈等所有或被非法使用、威脅合法示威、較低致命的人群管制裝備，以展示捍衛表達、和平集會自由的承擔。

（反修例風暴）