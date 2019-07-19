3區區會否決修例相關動議

戴口罩者喊口號 中西區會一度休會

中西區議會主席葉永成會議前帶領在場者，為台灣殺人案死者及留下反修例相關遺願的墮樓身亡者默哀。會議舉行約半小時後，有戴口罩、穿黑衣者用揚聲器叫「釋放被捕人士」，葉宣布休會兩分鐘；有市民指摘叫口號者刻意製造流會。擾攘多次後5名黑衣者自行離場。

葉永成稱一直堅信和平理性，而早前聯署支持修例草案直上大會，是希望草案能在立法會公平公開地討論，非「盲撐政府」。多名民主派區議員不滿警方及保安局未有派代表出席會議，要求以區議會名義去信譴責相關部門。

由民主黨議員甘乃威提出、要求撤回修例方案、成立獨立調查委員會調查警方行動等的動議，最後以5票支持、10票反對被否決。該黨議員許智峯會後表示失望，批評建制派將討論聚焦於示威者衝擊行為，對市民訴求視而不見，此舉將令示威浪潮推向高峰。

另外，沙田及北區區議會的主席，昨分別否決泛民提出有關修例的動議，沙田區議員、民主黨程張迎動議於下周四（25日）大會上討論反修例事宜。程張迎昨表示，秘書處引述區議會主席何厚祥稱「認真考慮，及慎重衡量有關動議後」，拒絕將動議納入議程。北區區議員、民主黨陳旭明說，主席蘇西智以「政府已停止修例工作」及「政府已就上述事宜充分回應」為由，否決該黨提出譴責修例的辯論。

（反修例風暴）