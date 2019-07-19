自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置

明報記者

自由亞洲電台昨報道，約10多名示威者獲台灣民間團體安置。《蘋果日報》稱有示威者為延長居留，正尋求向當地院校申請入學簽證，暫未獲批。

據本報了解，協助示威者安置在台灣的渠道不止一個。

台灣目前未有難民法，《港澳關係條例》第18條列明，對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之港澳居民，得提供必要援助。據悉，台灣政府在佔領立法會發生前，被問到尋求庇護等議題時，僅稱若港人往台灣升學就業，不論背景無任歡迎。

陸委會：會在人道原則下妥適處理

陸委會昨晚回應本報查詢稱，支持香港民主自由及保障人權是一貫立場，依照《港澳關係條例》及相關規定，對於港人前往台灣停留、居留均有規範，而因政治因素致安全及自由有緊急危害之香港居民，亦得提供必要協助。陸委會稱，若政府收到相關申請個案，會在尊重人權保障與人道關懷原則下，由相關機關參考法規妥適處理。

圍警總案多兩人被捕

另外，兩名男子涉嫌在上月包圍灣仔警察總部期間，分別以噴漆毁壞警總外牆、在警總外襲擊一名正在前往上班的男警被捕。連同還押的潘浩超及拒保候查的前輔警楊逸朗，共4人涉包圍警總被捕。

18歲被捕男子姓王，報稱調酒師，涉在上月21日示威者包圍警察總部期間，身穿黃色雨衣在警總一條樓梯附近以噴漆塗鴉，涉「刑事毁壞」被捕。另一名被捕男子25歲姓岑，報稱地盤工人，涉嫌上月26日在警總外，襲擊一名正返回警總上班的男警務人員，致其臉、背及腰部受傷，涉襲警被捕。該男警其後拿起水刮及雪糕筒作為防具，其後由同袍開閘營救。兩名疑犯正被扣留調查，由毒品調查科跟進。警方呼籲市民進行公眾活動時能夠和平進行，切勿訴諸暴力表達訴求，又稱對於襲警案會嚴正追查、追究到底。

（反修例風暴）