港聞

港聞一

下一篇 上一篇

自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置

【明報專訊】反修例風波衍生多場抗爭行動，有傳媒昨引述消息稱，有示威者在7月1日佔領立法會後前往台灣並獲安置，已接觸當地官方機構。陸委會回應本報查詢時未正面回應是否曾與示威者接觸，稱若收到相關申請個案，會在尊重人權保障、人道關懷原則下，由相關機關參考法規妥適處理。

明報記者

自由亞洲電台昨報道，約10多名示威者獲台灣民間團體安置。《蘋果日報》稱有示威者為延長居留，正尋求向當地院校申請入學簽證，暫未獲批。

據本報了解，協助示威者安置在台灣的渠道不止一個。

台灣目前未有難民法，《港澳關係條例》第18條列明，對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之港澳居民，得提供必要援助。據悉，台灣政府在佔領立法會發生前，被問到尋求庇護等議題時，僅稱若港人往台灣升學就業，不論背景無任歡迎。

陸委會：會在人道原則下妥適處理

陸委會昨晚回應本報查詢稱，支持香港民主自由及保障人權是一貫立場，依照《港澳關係條例》及相關規定，對於港人前往台灣停留、居留均有規範，而因政治因素致安全及自由有緊急危害之香港居民，亦得提供必要協助。陸委會稱，若政府收到相關申請個案，會在尊重人權保障與人道關懷原則下，由相關機關參考法規妥適處理。

圍警總案多兩人被捕

另外，兩名男子涉嫌在上月包圍灣仔警察總部期間，分別以噴漆毁壞警總外牆、在警總外襲擊一名正在前往上班的男警被捕。連同還押的潘浩超及拒保候查的前輔警楊逸朗，共4人涉包圍警總被捕。

18歲被捕男子姓王，報稱調酒師，涉在上月21日示威者包圍警察總部期間，身穿黃色雨衣在警總一條樓梯附近以噴漆塗鴉，涉「刑事毁壞」被捕。另一名被捕男子25歲姓岑，報稱地盤工人，涉嫌上月26日在警總外，襲擊一名正返回警總上班的男警務人員，致其臉、背及腰部受傷，涉襲警被捕。該男警其後拿起水刮及雪糕筒作為防具，其後由同袍開閘營救。兩名疑犯正被扣留調查，由毒品調查科跟進。警方呼籲市民進行公眾活動時能夠和平進行，切勿訴諸暴力表達訴求，又稱對於襲警案會嚴正追查、追究到底。

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴力 人權 民主 澳門 蘋果 警察 台灣 立法會

上 / 下一篇新聞

建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人
建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人
私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
3區區會否決修例相關動議
3區區會否決修例相關動議
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動
大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
涉事醫生任3醫療公司董事
涉事醫生任3醫療公司董事
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲
7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作