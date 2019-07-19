涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車

周日沙田遊行源禾路約5時爆發衝突，派涼茶的媽媽街站遠離衝突點，設於文化博物館對出的獅子山隧道公路。Natalie說，當時遊行仍在進行，剩下3至4名媽媽在街站派涼茶，她剛好去了文化博物館的廁所，正欲回街站時，收到其他媽媽短訊通知有防暴警察在街站，叫她留在博物館。

後來，Natalie從其他媽媽口中得悉，防暴警察要求街站的媽媽離去，不准取走物品，並搶去媽媽的車匙，強行檢查載物資到場的車，「我們做物資站，會有什麼危險物品？」Natalie認為，警方做法有問題，也沒料到在不反對通知書仍生效時，警察就粗暴地要求她們離去，部分物資更未能取走，約5個向涼茶舖借來的涼茶桶因而無法歸還，要賠償數百元。

媽媽群組結識 本來討論幼稚園

這個街站背後是一班本來討論幼稚園的媽媽，Natalie說：「我們本身全部不認識，在其他討論幼稚園的群組，大家互傳，再入群組。」她指6月初開WhatsApp群組討論社會運動，後來大家想為遊行出一分力，約50人各夾200元，總數約1萬元，用來買涼茶、寶礦力，也有媽媽親自煲涼茶，在沙田遊行時派發。

除了在遊行派涼茶，媽媽群組亦曾在沙田連儂牆設街站，Natalie稱未來會留意有無人再發起行動，看情况可怎去支援。不過，經過周日這一役，她認為遊行變得愈來愈危險，或不會再帶小朋友到場。

警方截稿前未回應

本報於前日曾就上述情况向警方查詢，昨至截稿前未有回應。

（反修例風暴）