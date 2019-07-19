民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍

維園對開鐵欄被拆 警方：人群管理

除了政總添水馬，天后至灣仔一帶沿路昨最少有200、300個鐵馬放在路邊，以天后中央圖書館外高士威道最多，有上百個鐵馬。另外，維園與柏寧酒店之間一段約數十米的告士打道天橋的鐵欄被拆去，以橙色膠帶串連鐵柱。有居民指此位置一直有欄杆防止行人走過對面線。

本報昨向路政署查詢為何拆除鐵欄，結果獲警方回覆，指每當港島區有大型公眾活動，警方會因應情况於部分路段採取適當人群管理措施，並要求相關政府部門提供協助。

前線怨氣重 警官積極疏導

防失控「避免七警事件」

上水、沙田遊行後爆發激烈警民衝突，雙方均受傷。據悉，前線警員怨氣極大，認為警官判斷出錯令警員遭殃；為控制警員情緒，警官們近日不斷與前線溝通，積極疏導他們的情緒，有警官形容是為「避免七警事件再生」，防止有前線警員因情緒作出失控行為。

此外，警方圍堵新城市廣場的行動備受爭議，據悉當晚並非由沙田區指揮官下指令，行動是由新界南、新界北、西九龍、東九龍總區應變大隊負責。據悉，警方初步檢討，認為日後行動前要作更詳細的現場及地形評估，與前線保持更好溝通。

警改行動策略 免長時間對峙

據悉，警方擬改變行動策略，如見示威者開始堵路、搬物資，警方下決定清場後會馬上行動，將避免長時間對峙，防止雙方情緒升溫。

另外，有網民計劃本月27日舉行「光復紅土」大遊行。協助申請不反對通知書的土瓜灣南社區主任李軒朗前日收到警方來信，警方提出20條有關遊行細節的問題，如糾察人數、如何確保遊行者按指定路線遊行、如參加者擾亂秩序或違法將如何處理等。警方要求他昨日中午12時前以書面回覆上述提問，稱「以便警方進行詳細評估」。

警20問「光復紅土」索書面回覆

申請方：情况罕見

李軒朗表示，對於警方要求他短時間內作出回應感不理解，認為情况罕見。他說，為免開先例，前日已傳真警方，稱須尋求法律意見，並會於21日下午6時前回覆。

按過去經驗，警方鮮有要求書面回覆。民陣副召集人梁穎敏表示，參與民陣3年以來，未曾遇過警方要求書面回應遊行細節問題，只會開會或電話溝通。協助沙田遊行不反對通知書的梁延豐稱，其申請不用書面回覆，猜測警方此舉是為保留證據，一旦遊行沒遵守協定，如糾察人數不足等，會藉此追究。

警方昨回覆稱，接獲一個團體通知，擬於27日於九龍城舉行公眾活動，警方已與相關人會面，會按機制考慮。

（反修例風暴）