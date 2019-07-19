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涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」

【明報專訊】反修例運動出現多次警民衝突，民主黨涂謹申、專業議政立法會議員和教協，昨分別公開呼籲特首林鄭月娥回應社會訴求，避免衝突加劇。涂謹申認為，中央的底線是不能再讓香港出現死亡或嚴重受傷，但警方處理示威手法卻極可能引致此等情况，建議林太指示警務處長為日後處理示威時定下底線，例如「只驅散不圍捕」，或讓示威者延長集會遊行，讓他們消氣後自行散去。

涂謹申批評，林太未能以政治方式解決政治問題，反而由警隊前線承受市民不滿情緒，是衝突不斷升級的原因。他形容，社會正處於十分危險的局面，更嚴重的警民衝突一觸即發，強調政府必須處理政治問題，決不是以強行執法就能解決。

專業議政呼籲警方與示威者都要「高度克制」，不希望見到在政治困局中困獸鬥，亦希望林太成立獨立調查委員會，盡快直接回應市民訴求。專業議政強調，當前急務是政府果斷回應訴求，主動平息民憤，不應把警員派到前線與市民對立，形容政治問題歸政治解決，更積極地回應市民訴求，才是對市民和警方負責的表現。

謝偉銓倡設「檢討委員會」

另外，立法會議員、監警會副主席謝偉銓昨與傳媒茶敘時強調，不認同成立獨立調查委員會，因若只找出誰人負責「落鑊」，是不夠積極和前瞻。他建議政府成立不具法律效力的「檢討委員會」，從政治角度檢視近年社會爭議，包括管治架構和與市民溝通方法等，提出改善建議，修補撕裂，但對警察的投訴則繼續由監警會處理。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警民衝突 逃犯條例 涂謹申

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