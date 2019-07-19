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張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準

【明報專訊】《逃犯條例》爭議持續，上周有港大學生遊行至校長張翔的府邸抗議，張翔其後答應公開對話。港大昨傍晚舉行校長論壇，其間多名發言者質疑張翔只譴責示威者暴力，沒譴責警方暴力，有校友質疑是「雙重標準」。張翔回應該類問題時稱，仍覺得要譴責暴力，但警方是否使用過分武力則有待調查，亦未有正面回應會否收回聲明。

認早前聲明未向和平示威者表同情

論壇有約600名港大學生、校友和教職員出席，全程以英文交流，張翔開始時表示，自己有道德責任保護學生，同時承認早前聲明未能向和平示威者表達同情，亦未有回應學生和校友的憤怒。論壇設問答環節，以抽籤形式抽出發問者，多名發問者問及張翔會否收回譴責示威者暴力的言論。

張翔回應該類問題時多次重申，「仍維持暴力不會是解決的方法」，認為對話才可解決問題。對於警方是否用了過分武力，張翔稱警方有權使用武力，至於是否過分武力，「調查會講出真相」，若調查後證實警方曾使用過分武力，亦要譴責。港大畢業生議會常務委員會委員廖振華發問時批評張翔「雙重標準」，譴責示威者暴力而不譴責警方暴力，又質疑現時調查警方的機制不獨立。

席間亦有發問者質疑，在現行政治體系中能否有建設對話，質疑特首不是一人一票選出，但張翔稱自己「不是政治家，而是學者」，解釋美國總統也非必定獲多數票才能選出。

黃程鋒：張不理解學生 未能釋疑

對於3名軍裝警員前日進入港大校園，張翔重申已向警方投訴。港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒認為，張翔不理解學生想法，未有回應日後學生若參與示威等行動後回港大，作為校長會否盡力保護學生，未能釋除學生疑慮，認為張翔作為校長應「保護學生多於警員」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警方 譴責 雙重標準 暴力 校長論壇 張翔 香港大學

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