私人草案惹爭議 張超雄半日撤回

倡單向移交逃犯 剔除內地澳門

張超雄昨中午會見傳媒時強調，其私人草案建議只是在現行移交逃犯安排內加入台灣，以解決台灣殺人案，亦只容許香港移交逃犯到台灣，台灣不能移交逃犯到港，故不存在會有在台灣的港人「政治犯」會引渡回港受審的問題；其草案並無定義台灣是否國家的問題，可避免政治爭拗。

對於網民質疑建制派或政府可透過提出修正案修改其私人草案，張超雄解釋，私人草案由他提出，即使建制派或政府有意「偷雞」，自己有權在任何時間決定撤回。

為敏感時刻提案致歉

張超雄解說未能平息網民質疑，最終在黃昏宣布撤回私人草案，其聲明指出，理解民間對現階段提出草案有很多質疑，為免令反修例運動失焦和造成爭議，他決定撤回草案，並為在敏感時刻提出草案表示歉意。他強調，自己在反修例運動中「一路走來，都堅持民間五大訴求，並繼續與香港人同行」。

另外，公民黨楊岳橋和民主黨尹兆堅，早前分別提出以私人草案修改《侵害人身罪條例》和《刑事司法管轄權條例》，賦予香港法庭「域外法權」，在香港審理台灣殺人案。楊岳橋昨表示，由於其草案被立法會主席梁君彥裁定涉及政府政策，須特首批准方能提出，但特首辦昨以書面回覆稱不批准；而尹兆堅的草案，有待律政司回覆是否符合立法格式。

（反修例風暴）