建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人

不反對通知書稱料2萬人

警方發出的不反對通知書顯示，集會由「香港島各界聯合會」發起，地點包括添馬公園、龍和道南面行人路、立法會西面行人路等，活動目的為「守護香港」，預料參與人數為2萬。警方原要求安排最少200名糾察，黃英豪昨日稱，大會共安排近千名糾察。

「守護香港」平台至昨日聯合召集人暫有72人，除傳統建制派政黨、社團代表外，亦包括資深大律師清洪、食物及衛生局前局長高永文等（見表）。

黃英豪表示，明日集會為「守護香港」首個活動，正考慮未來在不同社區舉辦活動，至於是否簽名、聯署等，他未有透露。

明日集會共分4部分，包括「反暴力，撐警隊」，譴責襲警、辱警等行為；「護法治，保安寧」，批評激進示威者衝擊社會秩序；「反衝擊，保經濟」，由工商界、學者分析香港經濟環境；以及「守護香港，全民加油」，呼籲市民行動制止暴力衝擊，冀特區政府盡快落實穩定經濟、關注民生措施。黃英豪稱，未有邀請特首或高官，冀集會是自發出席。

籲勿戴口罩頭盔

黃英豪強調，集會是「和平理性」，呼籲市民身穿淺色、淺藍衣服，「不要戴口罩，不要蒙面，不要戴頭盔，絕對不要任何暴力行為」。被問到上月底撐警集會期間，集會者曾與反修例示威者起衝突，其間分別有立法會議員、記者被襲，黃英豪強調在呼籲市民參加時，都強調絕對勿與政見不同者發生衝突。

他說無法估計參與集會人數，因與天氣、市民心情以至大會主題等有關，舉辦集會是冀讓建制陣營支持者發表心聲。

稱經費自籌 絕不花錢聘人參加

被問到「守護香港」是否曾就與中聯辦溝通、中聯辦是否有角色，黃英豪未有正面回應，僅稱政協、人代常與中聯辦溝通，為恆常接觸，但強調活動所有經費都是自行籌款，出席者亦是自發，「絕不會花一毛錢邀請人們參加活動」。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676