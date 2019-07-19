港聞

港聞一

下一篇

建制明集會 籲參加者勿起衝突 建「守護香港」平台 清洪高永文等任聯合召集人

【明報專訊】反修例風波持續至今，每周均有遊行示威表達訴求，當中數度演變成警民衝突。建制陣營明日下午5至7時於添馬公園舉行「守護香港」集會，內容包括支持警隊、批評激進示威者等，其不反對通知書顯示，預計參與人數為2萬。上月底立法會議員何君堯舉辦撐警集會後，集會者與反修例示威者起衝突，「守護香港」聯合召集人之一、全國政協委員黃英豪表示，呼籲市民參與時，都強調絕對勿與不同政見者起衝突。

不反對通知書稱料2萬人

警方發出的不反對通知書顯示，集會由「香港島各界聯合會」發起，地點包括添馬公園、龍和道南面行人路、立法會西面行人路等，活動目的為「守護香港」，預料參與人數為2萬。警方原要求安排最少200名糾察，黃英豪昨日稱，大會共安排近千名糾察。

「守護香港」平台至昨日聯合召集人暫有72人，除傳統建制派政黨、社團代表外，亦包括資深大律師清洪、食物及衛生局前局長高永文等（見表）。

黃英豪表示，明日集會為「守護香港」首個活動，正考慮未來在不同社區舉辦活動，至於是否簽名、聯署等，他未有透露。

明日集會共分4部分，包括「反暴力，撐警隊」，譴責襲警、辱警等行為；「護法治，保安寧」，批評激進示威者衝擊社會秩序；「反衝擊，保經濟」，由工商界、學者分析香港經濟環境；以及「守護香港，全民加油」，呼籲市民行動制止暴力衝擊，冀特區政府盡快落實穩定經濟、關注民生措施。黃英豪稱，未有邀請特首或高官，冀集會是自發出席。

籲勿戴口罩頭盔

黃英豪強調，集會是「和平理性」，呼籲市民身穿淺色、淺藍衣服，「不要戴口罩，不要蒙面，不要戴頭盔，絕對不要任何暴力行為」。被問到上月底撐警集會期間，集會者曾與反修例示威者起衝突，其間分別有立法會議員、記者被襲，黃英豪強調在呼籲市民參加時，都強調絕對勿與政見不同者發生衝突。

他說無法估計參與集會人數，因與天氣、市民心情以至大會主題等有關，舉辦集會是冀讓建制陣營支持者發表心聲。

稱經費自籌 絕不花錢聘人參加

被問到「守護香港」是否曾就與中聯辦溝通、中聯辦是否有角色，黃英豪未有正面回應，僅稱政協、人代常與中聯辦溝通，為恆常接觸，但強調活動所有經費都是自行籌款，出席者亦是自發，「絕不會花一毛錢邀請人們參加活動」。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕反修例 示威者 立法會議員 示威 中聯辦 建制派 遊行 立法會 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
私人草案惹爭議 張超雄半日撤回
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
張翔：警是否濫武待查 校友批雙重標準
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
涂謹申促特首令警方「只驅散不圍捕」
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
民陣周日遊行 警：堵路即趕 2000警戒備 兩米高水馬封政總外圍
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
涼茶站媽媽被趕：警搶車匙搜車
自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置
自由亞洲電台引消息：佔立會10多人獲台灣團體安置
3區區會否決修例相關動議
3區區會否決修例相關動議
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
歐議會促港撤回修例 外交部斥干預內政
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
【反修例風暴透視】中央出手 建制歸隊寸土不讓 議會失效 民間抗爭遍地開花
大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動
大欖隧口城巴追撞貨車1死13傷翻閹司機亡 安全駕駛系統未啟動
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
西九插尾板意外同型巴士 兩工會轟設計有問題
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
議員促統一退休年齡 嚴訂翻閹機制
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
官指屋署結論不合理 大館塌牆案建商罪脫
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
涉盜公款用假發票 中學前行政主任控17罪
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
上門打針後亡 老婦裁死因不明 官斥醫生診斷不合理 非誠實可靠
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
時任初偵主席：若交更多資料 會再考慮
涉事醫生任3醫療公司董事
涉事醫生任3醫療公司董事
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
起動新蒲崗休憩地建地下停車場 預計未來人車爭路 研加闊過路處
7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲
7.2%幼兒牛奶過敏 逾三成家長「過敏」 令子女戒飲
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
港大研電力彈簧 穩定再生能源供電
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
絞碎腳20歲黑工 與僱主同被捕
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
遭石屎擊斃測量員 遺一雙語言遲緩子女
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
挖泥車斜坡翻側 工人拋出壓斃
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
東北數月內收地 逾170戶獲分配單位
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】友好協進會$10,000,000捐警隊 鼓勵做好工作 教育福利基金用途
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】陳健民獄中信：女兒痛心但理解
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】向張翔發問 陳捷貴英文論壇講普通話
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】陳凱欣倡問責官上前線應付議員
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】連登巴打建議開蓮燈 凝聚銀髮族
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作
【Emily】民政局上載短片回顧一年工作