【Emily】「山竹」後新設 原為天氣差時調路線 九巴心戰室 遇示威潮派用場

Emily聽講，九巴war room其實係喺舊年超強颱風「山竹」襲港之後新設，原意係想方便同事喺惡劣天氣時，有個地方一齊開會傾路線調動，點知喺今次連串示威事件中派上用場。至於上月有示威者包圍警察總部之後，九巴安排特別班次104R線，由警總附近前往旺角，獲唔少人讚賞，但運輸署事後就要求九巴「詳細交代」，Emily聽講九巴最近已經交咗報告，運輸署亦暫時無進一步行動。

最快下周可手機App買月票

另外，九巴舊年開始推出月票，𠵱家每個月大概賣出1.6萬張，九巴下周一（22號）會喺手機App加入購買月票功能，乘客可透過八達通App付費，有NFC功能嘅Android手機用戶，可以直接將八達通放到手機背面，將月票登記入八達通內；而iPhone用戶就要使用八達通讀寫器完成登記程序。此外，九巴App下星期更新後，可以睇埋非九巴班次嘅聯營路線巴士到站時間，日後計劃行程就方便好多。