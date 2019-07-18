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港聞
2019年7月18日星期四
港聞二
流感疫苗外展恒常化 不設配額幼園可參加
去年119萬劑接種 按年增46%
八旬翁插尿喉遺膠塊 港安3月後始通報
亂過馬路案審89日未結 官重召證人 被告覆核
上門打針後老婦亡 私醫被指屢改報告 專家稱有慢性肺病不應打止嘔針
房協地盤墜石屎擊斃測量員
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書展童書熱賣 少年讀物銷情差
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【Emily】邵家臻獄中寫信謝示威者
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【明報專訊】（請看附圖）
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流感疫苗外展恒常化 不設配額幼園可參加
去年119萬劑接種 按年增46%
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