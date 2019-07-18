稱反修例拖累創科氛圍 深圳初企憂港人不願應聘

香港理工大學紡織及服裝學系博士畢業生朱帥印，兩年前在深圳創立AI服裝技術公司「圖郅」，公司研發三維人體建模技術，用戶只需用手機「自拍」，便可量度尺碼，方便客人在服裝店內找到衣物。朱帥印說，有意在港拓展業務「有些歐美品牌未進駐內地，香港更易接軌國際」，但擔心政治氣氛致難招本地人，但認為港人理性，「會客觀看合作關係」。

「租金人手成本低」

理大生盼深圳創業

理大近年助學生創業，今年首辦「深圳初創實習交流計劃」，安排學生到內地科企實習，了解初創營運模式。參加者之一、產品設計學三年級生黃耀康，本月在醫療初創「人人壯科技」實習，擔任產品設計師，更要「擔大旗」負責「長者休閒鞋」項目。黃耀康說初創節奏快「工作壓力較大、但滿足」，「我以往做功課，資料蒐集都用一個月，今次要幾周內完成設計、打版等」。

黃耀康說，畢業後想創業，首選仍是深圳，「租金和人工成本低、較易站穩腳」，雖然政治風波「影響創科氣氛」，但他信「技術及創業的交流，不會被意識形態過分影響」。