研資局撥款研智慧城市消防系統 大數據AI預測火災

2.42億元撥5研究項目

2019/20年度主題研究計劃共收到47份初步建議書，最終撥款予5個研究項目。智慧城市災害控制項目將由香港大學及理工大學合作進行，研發可實時預測建築及基建火災演變、名為「SureFire」的智慧消防系統。

聯合首席研究員肖賦表示，系統將以一系列虛擬和實際建築物測試建立大數據庫，再利用人工智能等預測火災發展。她說，亦會研發智能通訊網絡，從災害現場實時傳送數據，整合後將資訊提供給現場的指揮官及消防員，採取更有效救援行動，期望系統有助本港成為智慧及有效應對災害的城市。

另外4個項目包括研究流感控制、肝移植、污水淨化及利用人工智能平台篩查及監測神經認知障礙。

神經認知障礙較易於老年人中出現，現時有效的檢測方法包括面對面的神經心理學評估等，當中有不少限制，如人力資源短缺、評估者之間的差異。研究將開發人工智能平台，針對口語以自動化、經濟有效的方式，監測及篩查神經認知障礙病情。項目將由中文大學、科技大學及理工大學合作進行，獲撥款5000萬。

明報記者