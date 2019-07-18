3區空氣污染爆表 10+級風險 丹娜絲下沉氣流影響 周五料好轉

天文台科學主任何宇恒表示，昨晚8時，熱帶低氣壓丹娜絲集結在高雄東南偏東約460公里，預料向北移動，時速約25公里，移向台灣至東海一帶，短期內對台灣影響較大，預計丹娜絲今日開始遠離香港，故對本港影響不大，今日會繼續高溫及有煙霞。天文台預測，今日巿區最高氣溫為33度，今日稍後、周五及周六會有驟雨及狂風雷暴。

環保署昨日上午起錄得持續上升的空氣污染水平，署方解釋，受丹娜絲外圍下沉氣流的影響，本港昨日大致天晴和有煙霞，吹微風，自中午起錄得較正常高的臭氧及粒子水平。此外，本港受背景污染較高的氣團影響，日間陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

環保署料今早健康風險中至高

環保署預測，今日上午一般監測站及路邊監測站健康風險為中至高，下午為中至甚高，署方提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

環保署引述天文台預測，稱一股西南氣流會在本周後期為華南沿岸帶來幾陣驟雨及雷暴，預料屆時空氣污染會得到改善。