蒙民偉骨灰遺棄地 尋回尤敏骨灰盅

昨早10時許，一名42歲清潔女工報案，於金山郊野公園二號燒烤場山邊發現兩個白色骨灰盅半埋泥土。警員到場調查，一度上香拜祭，其後檢走骨灰盅；該對骨灰盅刻有已故女星尤敏（原名畢玉儀）與丈夫高福球的名字。

同一清潔工發現

發現骨灰盅的清潔工蒙女士，周日亦於同一位置發現蒙民偉骨灰盅。她於金山郊野公園工作接近6年，以往從未發生同類事件。她昨早約9時50分到山邊傾倒樹葉時，發現兩個白色骨灰盅半埋泥土。她記得近日新聞報道有骨灰盅失竊，致電丈夫商討後決定報警。她說當時看不到骨灰盅有名字，而發現的位置偏僻，平日少人行經，沒為意有否可疑人物流連郊野公園。

蒙女士說，連續兩次發現骨灰盅令她愕然，「起初覺得有點不吉利，但有些東西是注定的」，「第一次覺有點好奇，第二次隻手震一震，心想：唔係咁神奇呀？」她說周日發現骨灰盅時不知是蒙民偉骨灰，「只見同我一樣姓，可能是緣分，想畀我見到」。

蒙民偉、尤敏與丈夫高福球均葬於跑馬地天主教墳場，3人的龕位分別在上月27日及本月12日被破壞，骨灰盅不翼而飛。