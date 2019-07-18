蒙民偉骨灰遺棄地 尋回尤敏骨灰盅

【明報專訊】已故女星尤敏與丈夫高福球於跑馬地天主教墳場的龕位上周五遭毁壞，骨灰盅不翼而飛。一名早前發現「電飯煲大王」蒙民偉骨灰盅的清潔工，昨於同一地點金山郊野公園燒烤場山邊再發現二人骨灰盅，報警求助。
昨早10時許，一名42歲清潔女工報案，於金山郊野公園二號燒烤場山邊發現兩個白色骨灰盅半埋泥土。警員到場調查，一度上香拜祭，其後檢走骨灰盅；該對骨灰盅刻有已故女星尤敏（原名畢玉儀）與丈夫高福球的名字。
同一清潔工發現
發現骨灰盅的清潔工蒙女士，周日亦於同一位置發現蒙民偉骨灰盅。她於金山郊野公園工作接近6年，以往從未發生同類事件。她昨早約9時50分到山邊傾倒樹葉時，發現兩個白色骨灰盅半埋泥土。她記得近日新聞報道有骨灰盅失竊，致電丈夫商討後決定報警。她說當時看不到骨灰盅有名字，而發現的位置偏僻，平日少人行經，沒為意有否可疑人物流連郊野公園。
蒙女士說，連續兩次發現骨灰盅令她愕然，「起初覺得有點不吉利，但有些東西是注定的」，「第一次覺有點好奇，第二次隻手震一震，心想：唔係咁神奇呀？」她說周日發現骨灰盅時不知是蒙民偉骨灰，「只見同我一樣姓，可能是緣分，想畀我見到」。
蒙民偉、尤敏與丈夫高福球均葬於跑馬地天主教墳場，3人的龕位分別在上月27日及本月12日被破壞，骨灰盅不翼而飛。