邱騰華出席頒獎禮遇示威

邱騰華其後回應傳媒稱，香港是自由表達的社會，市民可就施政表達意見，只要方式和平，大家便能互相接納，政府也會聽取。他說，若遊行變成衝突，相信市民不願看到，盼社會盡快恢復平靜。他稱立法會休會後將與不同黨派討論政策，而九龍城遊客迫爆問題會做好分流和管理，下周起「維港遊」會改在啟德公園碼頭上船，以減土瓜灣壓力。他又稱，得知酒店及零售界擔心近日社會環境會加重營商壓力，會密切觀察。

眾志「三中商」舉標語 有書商設連儂牆

有網民曾稱要到「三中商」攤位「打書釘」，昨早有零星戴口罩者在三中商攤檔閱讀。昨晚7時許，香港眾志主席林朗彥和剛獲釋成員廖偉濂先後行經三中商攤位，廖舉起「資助中聯辦呢邊排隊」標語，並大喊三中商由中聯辦擁有，「若幫襯他們，即是將手上金錢奉上給中國共產黨」。

另外，有種文化出版社在攤檔設連儂牆，負責人黃先生稱，在這社會氣氛下沒為書展大事宣傳，並稱賺錢此時不是最重要，設連儂牆盼為這場運動打氣。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機昨早到書展進行開幕祝福禮，並稱一直留意年輕人，盼各界都懂「尊重別人，知分寸」。他稱周日不在港，未能評價沙田衝突。