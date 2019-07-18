書展童書熱賣 少年讀物銷情差

料社會氛圍影響 另有反修例書趕及推

反修例行動未完，相關書籍已問世。白卷出版社昨推出《自由係……》，講述多個6月9日至7月1日「發夢」故事。該檔昨傍晚約6時約有30人排隊等立法會議員鄺俊宇簽名，截龍後仍人流不絕，職員稱其作品多年來都是最好賣。

創造館負責人余兒表示，起初覺得銷情會受市道影響，但昨人流不俗，屬幾年來最好，其兒童書系列較受歡迎，部分存貨原本預料賣兩三日，「但半日到就無光」；不過青少年讀物銷情較往年差，認為受社會氛圍影響，「心情問題，出面發生這樣的事，你很難突然轉換心情，都理解」。

除了圖書，不少家長昨在書展買補充練習，鄭太昨與將升小六的女兒，預備花三四千元買圖書、練習和桌上遊戲，其中練習會購買一年分量，以女兒較弱的中文科為例，練習有12本，以備戰小六呈分試和中一入學試。鄭太說會按女兒學習進度給予練習，「最後學期尾做不完沒問題，從來不覺得買一大堆練習，就要迫使子女做完才划算，而是要根據實際需要」。

中學參考書銷路不佳 或因學生減

商務印書館旗下香港教育圖書公司營銷及市務高級經理黃可恒稱，昨人流較去年同期少，大多以買小學練習為主，「高中始終每年應試考生持續下跌，我想對個需要也是有個影響」。黃稱交易宗數雖較去年同期少，但因推了多買多折優惠，「每人買（練習）的量多了」，整體銷情穩定。

書展昨早10時開幕，9時半左右約100人排隊等入場。排頭位的杜先生已連續8年排第一，為買林詠琛簽名版新書《寂寞遊戲》，他昨請了假，前晚7時已來排隊，預計將於書展花費2000元，與去年相若。