縱火案揭舊車無CCTV 車長見煙嗅味即通報

多人按緊急掣 只聞叫喊聲

死者張錦輝（終年61歲）涉嫌於2017年2月10日在列車行駛時淋天拿水縱火，他同日送院搶救，延至5月14日不治。法醫郭嘉琪稱，死者身體廣泛燒傷，導致併發症支氣管肺炎致死。

港鐵車務營運主管（南面鐵路）湯濟明（圖）稱，涉案列車晚上7時11分由金鐘站開出，駛往尖沙嘴站途中，多名乘客同時按緊急掣與車長對話，車長只聽到一群人叫喊，而列車沒有閉路電視，故不知道發生何事；車長因駕駛室門有煙霧及嗅到燒焦味，認為事故與火警有關，已即時通報車務控制中心；中心調派多名月台職員增援，「一兩分鐘已經擺好陣」，列車抵達月台後，數分鐘已完成疏散乘客。

料2023年所有車有CCTV

湯稱，荃灣線列車較舊，車廂沒有閉路電視系統，故車長不能觀察車廂情况，現時已陸續轉換新列車，預計2023年所有車廂均具備閉路電視系統，但強調車長能看見車廂情况，不代表會「處理好咗」。湯說，港鐵定期舉行火警演習，此事後由每年12次增至15次，亦有多份內部文件教導職員如何應對緊急事故。

死因裁判官詢問港鐵如何管制乘客的隨身物品。湯濟明說，每日高達590萬人次乘搭港鐵，逐一安檢不可行，故港鐵會以不同途徑教育公眾不能帶危險品，並會以港鐵附例檢控違規者，亦有鐵路警區警員巡邏。

陪審員詢問，車長能否在事故發生時廣播提醒乘客如何使用滅火筒等設備。湯認為，若全車廣播使用滅火筒會造成恐慌，故車長當時只向乘客作安撫廣播。

【案件編號：CCDI974/17】