房協地盤墜石屎擊斃測量員

翠鳴臺目前已接近竣工，地盤正拆卸棚架。昨早9時許，37歲劉姓男測量員在地盤地面工作時，一塊約40厘米乘20厘米乘10厘米的石屎從天而降，擊中其頭部，劉當場重傷昏迷，工友見狀報警，救護員接報趕至，將劉送往屯門醫院搶救，其後證實死亡。警方事後到場調查，初步相信事件無可疑，列作工業意外處理，交勞工處調查意外起因。

房協發言人稱，已透過承建商新福港營造向死者家屬致以慰問及提供援助，正了解事件詳情，並會配合有關部門的跟進調查。房協又指出，死者屬其中一間分判商的工人。本報曾向房協查詢涉事工人當時是否有戴安全帽，房協未有正面回應，稱事發經過仍在調查中，暫未有資料可公布。勞工處指接報後已即時派員到場，正就意外原因展開調查，並已向承建商發出「暫時停工通知書」。

朝早事發 警8小時後公布

工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文說，任何工人不論職位，進入地盤工作均應戴安全帽。根據《建築地盤（安全）規例》，承建商須向工人提供安全帽，並須確保無戴安全帽的工人不得在地盤逗留，違者可處罰款5萬元。該會又稱，事件昨早9時許發生，警方相隔逾8小時才對外公布，譴責警方嚴重押後發布消息，令傳媒無法到現場採訪。該會又呼籲死者家屬聯絡他們，以便提供協助。