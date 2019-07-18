上門打針後老婦亡 私醫被指屢改報告 專家稱有慢性肺病不應打止嘔針

死者賴來香（終年75歲）生前患類風濕關節炎、支氣管擴張等。法醫郭嘉琪稱，死者死於支氣管肺炎，由慢性支氣管炎和肺氣腫促成。

專家：急症室嘈吵無礙聽診

涉案醫生司徒敬豪前日供稱，事發當日因屋內窗戶打開，令他沒聽到死者肺部雜音。在急症室工作達30年的醫生董偉杰（圖）昨以專家證人身分供稱，醫院急症室環境同樣嘈吵，但醫生仍能順利使用聽診器。董又說，對慢性肺病者不應施用止嘔針。

另一名專家證人、醫生廖維滔指出，止嘔針有頭暈等副作用，或會影響心跳和呼吸，對老人須小心使用；而施針比口服更易令人體吸收，副作用亦會較快出現，故分量需有所控制，建議醫生為年老患者治療後，應繼續觀察患者情况。廖不排除死者打針後神志昏迷，甚至不能呼吸，令情况加速惡化，惟不能肯定上述情况必定由涉案藥物引致。

死者兒子斥不誠實水平惡劣

死者兒子江海洪結案陳辭時說，他們一家並不富裕，但因母親不想在將軍澳醫院接受治療，故他們花掉大半生積蓄，將母親送進最好的醫院，又形容自己起初以為母親死於自然，但經審訊後持相反態度。江批評上門診症的司徒敬豪數次修改醫療報告，又因報告對自己不利，在庭上作口頭修改，形容他不誠實、不可靠和水平惡劣，質疑他有否受專業訓練。他認為母親並非死於自然，而是死於不幸。案件今早裁決。

【案件編號：CCDI270/16】