八旬翁插尿喉遺膠塊 港安3月後始通報

10毫米膠遺膀胱

已即時取出 病人無恙

香港港安醫院發言人表示，一名89歲插尿喉的男病人於今年2月25日接受膀胱鏡檢查，其間發現「疑為過去遺漏下來疑似膠質異物」，長約10毫米，醫生已即時從病人體內取走異物，並通知病人及其家屬，病人身體狀况未受影響。醫院發言人表示，經檢視後確定當日檢查前後程序均符合標準，相信今次屬個別事件，並已呈報衛生署。

事件發生於2月，衛生署5月方接獲上述醫療風險警示事件呈報。港安醫院發言人表示，院方初期對事件有不同理解，所以以「非醫療風險警示事件」向衛生署通報，後來與衛生署溝通後，已立即根據其建議，以醫療風險警示事件再次向衛生署通報。

衛署裁延誤通報 發規管信

衛生署發言人表示，收到通報後已即時跟進，院方已向衛生署提交調查報告。該署認為院方延誤通報，違反《私家醫院、護養院和留產院實務守則》（《實務守則》）要求，但無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第165章）或《實務守則》的要求，衛生署已向醫院發出規管信。

碎片殘留可致發炎結石

香港男士健康學會泌尿外科專科醫生傅錦峯表示，上了年紀的男士或因為前列腺增生使尿道阻塞，令排尿困難，而年紀太大、手術風險高者，需長期插尿喉協助排尿，尿喉要每3至4周更換。傅錦峯說，尿喉根部有裝置以固定其位置，如病人不慎自行拔去尿喉，有可能導致裝置破裂，其碎片就會殘留在膀胱，碎片易致細菌感染，引致發炎及結石，進一步令排尿困難，形成惡性循環，因此要照膀胱鏡盡快取出。